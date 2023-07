Medicina nuclear ajuda as reduzir mortes causadas pela hipertensão

683

hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a saúde do coração, podendo desencadear doenças cardiovasculares como infarto e AVC – que, juntos, causam mais de 1.100 mortes por dia no Brasil. Especialistas alertam para a necessidade de realizar um check-up cardiológico anual após os 40 anos de idade, especialmente para pessoas que fazem parte de grupos de risco. Isso porque, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), estima-se um aumento de até 250% do número de mortes pela doença até 2040.De acordo com Juliana Barroso Guedes, diretora médica de RDI (Diagnóstico por Imagem) do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, que faz parte da Dasa, a maior rede de saúde integrada do Brasil, o check-up cardiológico é essencial para que o diagnóstico da pressão alta seja feito precocemente. Para a especialista, o procedimento pode ser definido como uma “jornada” a ser percorrida pelo paciente, sendo disponibilizados vários exames preventivos, dos mais simples aos mais avançados.



Segundo Juliana, essa jornada começa com simples exames de sangue, capaz de identificar o perfil lipídico, que avalia o colesterol do paciente. Outro importante exame de triagem é o MAPA, que mede as oscilações da pressão arterial em 24 horas. Caso haja alguma alteração, é recomendado realizar, então, investigações mais específicas, como o teste ergométrico e ecocardiograma. “Se elas também apontarem algum problema, é indicado que o paciente faça uma cintilografia miocárdica perfusional, um dos mais modernos exames existentes hoje, que emprega os recursos da medicina nuclear”, explica.



A médica destaca que a cintilografia consegue identificar se as artérias coronárias que irrigam o coração estão obstruídas por placas de gordura (aterosclerose). “Esse é o sinal de alerta para o infarto. A vantagem do exame é que ele é feito de forma não invasiva, ao contrário de procedimentos como o cateterismo ou a angioplastia. Por meio das técnicas da medicina nuclear, as moléculas que recebem radiação apresentam um brilho diferente, apontando para possíveis alterações em seu funcionamento”, ressalta.



Juliana Guedes diz também que o check-up cardiológico é importante para que as pessoas consigam controlar os principais fatores de risco para a saúde do coração. “Além da hipertensão, outros fatores de risco são Diabetes Mellitus (DM), sedentarismo, tabagismo, obesidade, histórico familiar e colesterol alto (dislipidemia). Eles podem ser controlados com mudanças de hábitos, possibilitando um prognóstico similar ou até melhor que um procedimento invasivo, de desobstrução das artérias. Se a pessoa consegue adotar um estilo de vida saudável, com a prática de atividades físicas e o consumo de uma alimentação balanceada, já faz uma diferença enorme para a saúde do coração”, orienta.

Medicina nuclear

Ainda desconhecida por muitos, a medicina nuclear representa um avanço no diagnóstico e tratamento de várias doenças. É o caso das relacionadas ao coração. Segundo a médica, esse ramo é responsável por 80% a 90% dos exames realizados para o diagnóstico de problemas cardíacos no São Marcos. Com outras cintilografias, também é possível identificar o funcionamento de diferentes órgãos e vários tipos de cânceres, apontando, inclusive, o estadiamento dos tumores, que é o estágio da doença no organismo como um todo. A medicina nuclear ainda é muito utilizada para realizar o diagnóstico de doenças nos ossos, rins, cérebro e tireoide.