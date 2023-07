Gravidez e aneurisma

683

Familiares de Jackie Miller James fizeram uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para a recuperação e o tratamento dela (foto: Instagram/Reprodução )



A influenciadora Jackie Miller James passou por uma cirurgia no cérebro e uma cesariana simultaneamente após sofrer uma ruptura de aneurisma cerebral uma semana antes da data prevista para o parto. Desde então, Jackie seguia na unidade de terapia intensiva (UTI) em coma induzido havia mais de dias, período no qual ela passou por mais cinco cirurgias, mas no último domingo (2/7), ela saiu do coma. A influenciadora Jackie Miller James passou por uma cirurgia no cérebro e uma cesariana simultaneamente após sofrer uma ruptura de aneurisma cerebral uma semana antes da data prevista para o parto. Desde então, Jackie seguia na unidade de terapia intensiva (UTI) em coma induzido havia mais de dias, período no qual ela passou por mais cinco cirurgias, mas no último domingo (2/7), ela saiu do coma.





A família de Jackie criou uma página de arrecadação de fundos, no GoFundMe, onde compartilhou uma foto de Jackie, em coma, com a filha recém-nascida no peito. O bebê não correu perigo em nenhum momento.





"Se Jackie e o bebê tivessem chegado alguns minutos mais tarde ao hospital, provavelmente teríamos perdido ambos. No entanto, Jackie continua lutando por sua vida todos os dias e estamos otimistas de que ela possa superar as adversidades com o apoio de especialistas e terapias adequadas", escreveu, à época, uma das irmãs da influencer, que administra a conta no GoFundMe.









"Existem várias causas envolvidas na formação de aneurismas. A influência genética familiar é um dos principais fatores associados" Felipe Mendes, neurocirurgião



Jackie tem mais de 80 mil seguidores no Instagram. As publicações dela são voltadas para conteúdo de beleza e relacionamento. Diante do grave quadro de saúde, a conta dela foi inundada de comentários desejando uma rápida recuperação. "A imensa manifestação de amor, apoio e generosidade da família, amigos, seguidores e estranhos tem sido extremamente tocante e significativa para nossa família", agradeceram seus familiares na página da influencer.

SOBRE ANEURISMA

Segundo o neurocirurgião Felipe Mendes, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o aneurisma cerebral é uma condição em que ocorre uma dilatação anormal das paredes das artérias responsáveis por levar o sangue até ao cérebro. Essa dilatação tem uma parede frágil, com isso existe um grande risco de rompimento, causando um extravasamento de sangue dentro do sistema nervoso.





"Existem várias causas envolvidas na formação de aneurismas. A influência genética familiar é um dos principais fatores associados. Além disso, algumas outras condições adquiridas como pressão alta descontrolada e o hábito de fumar também aumentam o risco. Existem algumas doenças genéticas como a Doença dos Rins Policísticos cujos portadores possuem maior chance de desenvolver aneurismas."





O neurocirurgião explica que, na maioria dos casos, eles são silenciosos e assintomáticos. Podem ser descobertos de forma acidental durante realização de exames de imagem solicitados por outros motivos.





"Ao se romper, os sintomas surgem e geralmente de forma súbita. A pessoa sente uma forte dor de cabeça, geralmente descrita como a pior da sua vida, acompanhada de outros sinais e sintomas como náuseas, vômitos, sensação de pescoço travado, sonolência, perda de consciência evoluindo para coma e crises convulsivas."





Alguns aneurismas podem se tornar tão grandes que começam a causar sintomas pelo efeito de massa comprimindo estruturas do cérebro mesmo sem apresentar ruptura.





O tratamento mais adequado varia, segundo Felipe, de acordo com a localização, as dimensões e a forma como a doença se manifestou. Essa decisão é feita em comum acordo entre o neurocirurgião especialista, o paciente e os familiares.





Atualmente, existem as opções de tratamento cirúrgico por clipagem do aneurisma - colocação de clipes para ocluir essa dilatação - ou o tratamento endovascular, em que é realizado o preenchimento dessa dilatação por molas ou stents. "É importante um monitoramento regular por meio de exames de ressonância magnética ou angiografia cerebral naqueles grupos de risco, além de controlar a pressão arterial elevada e evitar o tabagismo."





Em casos selecionados, existe a possibilidade de realizar a cirurgia de clipagem de aneurisma com o paciente acordado durante o tempo principal do procedimento. Felipe Mendes, responsável pela primeira cirurgia feita dessa forma em Minas, conta que, além de segura, a técnica mostra, em tempo real, se a manipulação que o especialista está realizando dentro do cérebro não está causando nenhum risco de sequelas, principalmente na linguagem ou na parte motora do indivíduo.





* Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori