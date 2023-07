Conta-gotas

683

(foto: Pexels)



Mais animais de estimação





Os pets estão em alta no Brasil. Segundo o mais recente Censo Pet IPB, feito pelo Instituto Pet Brasil, o país conta com cerca de 150 milhões de pets, o que evidencia a crescente tendência de convivência harmoniosa entre humanos e animais de estimação. Em 2021, a população de animais atingiu a marca de 149,6 milhões, representando um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Os cães continuam liderando o ranking, com um total de 58,1 milhões de indivíduos. Em segundo lugar, estão as aves canoras (que cantam), com 41 milhões, seguidas pelos gatos, com 27,1 milhões. Os peixes ocupam a quarta posição, com 20,8 milhões, e os pequenos répteis e mamíferos completam a lista, com 2,5 milhões de representantes.



(foto: Pixabay)



Mastite e amamentação





Calcula-se que 3% a 20% das mulheres em período de amamentação sejam acometidas pela mastite, a inflamação na mama. O dado é da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de São Paulo (SBM), que estima pelo menos um quadro da condição no primeiro trimestre de vida do bebê. O problema pode ser preocupante para as mães, mas com o acompanhamento adequado e a adoção de medidas preventivas, é possível evitar e tratar a inflamação mamária. De acordo com a SBM, a mastite pode levar ao aparecimento de sintomas como vermelhidão, inchaço, dor e aumento da temperatura local. É importante que a mulher procure um médico assim que perceber algum desses sintomas para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível.





Medicamento aprovado para doença ocular



(foto: Pixabay)







A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o teprotumumabe como tratamento da doença ocular da tireoide ativa, também conhecida como orbitopatia de Graves e oculopatia de Graves - condição autoimune crônica e progressiva com sinais e sintomas heterogêneos que podem ameaçar a visão. A enfermidade está associada à proptose (olho esbugalhado), diplopia (visão dupla), dor e inflamação atrás dos olhos. O medicamento é indicado para o tratamento de adultos com DOT ativa. A DOT é uma doença extremamente heterogênea, ou seja, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e evoluir de maneira leve, moderada ou severa. Estima-se que a DOT afete 16 a cada 100 mil mulheres na população mundial e 2,9 a cada 100 mil homens.





Telemedicina ainda é tabu



(foto: Karolina Grabowska/Pexels)







O ambiente digital ganhou espaço, mas ainda existe uma divisão entre os universos online e presencial nas preferências do brasileiro. A confiabilidade na telemedicina e qualidade dos atendimento online tem vez para 15%; enquanto 48% ainda preferem ligar ou ir presencialmente nos locais quando o assunto é saúde. Para quem tem a internet como um suporte e facilitador, 59% gostam de acessar exames digitalmente; 32% concordam que os canais digitais de atendimento agilizam os processos; 25% usam/usariam um aplicativo de uma marca que confiam para armazenar informações de saúde; e para 18% usar aplicativos de prescrições médicas é bom para manter o histórico de medicações. Já 10% têm medo de manter seus dados de saúde na Internet devido a vazamentos. Os dados são da pesquisa “Saúde do Brasileiro - 2023”, conduzida com mais de 1100 pessoas em todo o país pela Hibou - empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo.





Gelo ou calor?



(foto: Valuavitaly/Freepik)







Quando se trata de aliviar a dor no quadril, muitas vezes nos deparamos com a dúvida: é melhor aplicar gelo ou usar uma bolsa térmica? Segundo David Gusmão, especialista em ortopedia e quadril, o calor e o frio são métodos amplamente utilizados no tratamento de articulações afetadas pela artrose e outras condições dolorosas. "Quando um paciente sente dores após um longo período de caminhada ou exercícios físicos intensos, é recomendável aplicar calor na região, já que ele ajuda a relaxar os músculos e proporciona alívio para as articulações doloridas.” Por outro lado, o frio é mais indicado quando há um quadro inflamatório agudo, como ocorre após um trauma ou atividades físicas intensas. É importante proteger a pele e não aplicar gelo diretamente no local, para evitar danos. O médico destaca que é importante destacar que cada caso é único, e a escolha entre o uso de calor ou frio para aliviar a dor no quadril deve ser baseada na avaliação médica e nas condições específicas do paciente.