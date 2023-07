Conta-gotas

683

Pai presente

(foto: Pixabay)

Dividir tarefas com as mães é papel dos pais de primeira viagem. Caso a mulher esteja muito cansada, é função do pai se oferecer para cuidar do bebê, especialmente no primeiro mês de vida do recém-nascido. E esse começo realmente demanda muita energia. Os horários ficam desencontrados porque muitas vezes o bebê dorme o dia inteiro e fica acordado à noite. Portanto, oferecer-se antes que a mulher dê um grito de socorro é essencial. Além de dividir responsabilidades e salvar a mulher de um esgotamento físico e emocional, você passa a fazer parte da vida do bebê de forma real e ativa.

Gravidez de alto risco

(foto: Cottonbro studio/Pexels)

Se a sua gravidez é considerada de alto risco, tenha uma conversa franca com seu médico e tente esclarecer todas as dúvidas iniciais que surgirem, como prevenir ou lidar com os problemas. Posteriormente, ponha a outra parte envolvida (se houver) a par da situação. Crie uma rede de apoio, que possa contar com familiares e amigos mais próximos. Tente conhecer outras mulheres na mesma situação, para que você se sinta acolhida por pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. Mesmo que você ouça ou leia sobre complicações graves que podem afetar sua gravidez, a rede de apoio será essencial para que você se fortaleça.

Dia da Alergia

(foto: Anastasia Gepp/Pixabay)

No próximo sábado (8/7) é o Dia Mundial da Alergia, doença que atinge cerca de35% da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Coceira, tosse, irritação nos olhos e dificuldade de respirar são alguns dos principais sintomas de quem sofre de alergia. A melhor forma de prevenir reações é evitar o contato com os gatilhos que desencadeiam as crises alérgicas. Quem tem rinite alérgica não deve permanecer no mesmo ambiente quando há pessoas fumando. Já a alergia na pele, geralmente é causada pelo uso de produtos com agentes químicos nocivos, tanto de limpeza, como de cosméticos. No caso de pessoas com reação alérgica grave já conhecida, vale colocar a informação no documento de identidade, caso tenha uma reação grave e não consiga se comunicar.

Ferida animal

(foto: Arun SANKAR / AFP)

Surgiu uma ferida no seu pet? O tratamento adequado em animais de estimação é essencial para promover a cicatrização e prevenir infecções. É importante limpar a área cuidadosamente com uma solução antisséptica suave e enxaguar bem. Em seguida, é recomendado aplicar um curativo estéril para proteger a ferida e mantê-la limpa. Dependendo da gravidade da lesão, talvez seja necessário consultar um veterinário para avaliar a necessidade de pontos, prescrever medicamentos para aliviar a dor ou administrar vacinas contra tétano. É fundamental monitorar de perto a ferida, observando qualquer sinal de inflamação, infecção ou piora, e buscar atendimento veterinário imediato se necessário.

Doença ocular da tireoide ativa