Amor a dois: será que os opostos realmente realmente se atraem? Descubra

683

André Duarte, Daniel Vieira, Igor Teixeira, Laura Rezende e Natália Vianini





Thiago Gaudêncio é torcedor fanático do Clube Atlético Mineiro. Mesmo assim, começou a frequentar os jogos do arquirrival Cruzeiro quando começou a namorar. Já Larissa Brandão terminou um relacionamento de oito anos por divergências políticas. Os dois casos são exemplos de como opiniões e gostos discordantes têm grande influência em como os relacionamentos irão se estruturar ao longo do tempo, e podem abalar sua continuidade. Ou seja, será que os opostos são realmente atraídos um pelo outro? Eles conseguem conviver harmonicamente, mesmo com as diferenças?

“Terminei um relacionamento de oito anos , pois o indivíduo disse preferir Bolsonaro a Lula no poder. E nem era ano de eleição ainda!”, lembra Larissa Brandão, de 27 anos. O namoro começou no Brasil, mas o casal resolveu dar um tempo durante o período que passou no intercâmbio. Quando voltou ao país, em 2016, com a política no calor do impeachment de Dilma Rousseff, eles até reataram. Mas, em pouco tempo, Larissa começou a perceber que o relacionamento não seria imune às intempéries das opiniões divergentes.





“Quando voltei ao Brasil e retomei meu relacionamento, percebi questões com as quais não concordava, tipo ver que ele apoiou o impeachment, o teto de gastos e uns discursos esquisitos de meritocracia”, lembra. Ela descobriu que o ex-namorado apoiava o então pré-candidato Jair Bolsonaro. “Para mim, aquilo ali cruzou uma linha que não se ultrapassa”, complementa.





Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2017 e 2018, o número de divórcios cresceu 3,2%. O aumento é atribuído ao momento de grande tensão política , devido, principalmente, à disputa entre os então candidatos Bolsonaro e Haddad.

Futebol

Se, na política, os opostos estremeceram relações, no futebol, não foi bem assim. Thiago Gaudêncio cresceu numa família atleticana. O pai, inclusive, tem um restaurante em Mateus Leme, conhecido como o “bar dos atleticanos”. “Desde criança, fui influenciado. Ia aos jogos do Galo, ganhava camisa e vivia o dia a dia como um torcedor apaixonado pelo clube”, conta.

Tudo mudou de figura quando Ana Vieira apareceu na vida dele. Filha de pais separados, cresceu na companhia do avô Orlando. “Estabelecemos uma relação de paternidade muito forte. Vovô sempre foi cruzeirense e me passou esse legado. Minhas melhores memórias são assistindo aos jogos com ele”, lembra.





Pois não é que Ana e Thiago, literalmente, deram match no Tinder e a paixão de ambos os lados precisou encontrar um equilíbrio?





“A primeira pergunta que me fez relacionava-se ao fato de eu ser cruzeirense. Ele me disse que, se eu fosse ao jogo do Atlético com ele, iria ao jogo do Cruzeiro comigo”, recorda Ana. A proposta, claro, foi desconfortável para os dois. Contudo, encontraram a solução baseada em respeito e bom humor.





“Quando descobri que o Thiago era atleticano, achei que isso seria um problema entre a gente, mas, com o passar do tempo, percebi que ele era uma pessoa muito tranquila, que conseguia zoar e ser zoado”, diz a namorada. “Nunca achei que isso poderia afetar a gente, pois tenho ótima relação com familiares e amigos cruzeirenses. Levamos tudo muito na zoeira”, complementa Thiago.





O casal está junto há quase dois meses. A divergência esportiva não afeta a relação. Tanto que os dois “superaram” o impasse da forma mais inusitada e incrível possível. Quando Thiago vai ao jogo do Galo, Ana o acompanha. Quando Ana vai ao jogo do Cruzeiro, o namorado a acompanha.





Ao quebrar paradigmas, o casal conseguiu um feito pouco comum: unir o amor, a rivalidade e a parceria. Ir juntos ao estádio e quebrar todo o rancor ao time rival é algo surpreendente. O amor superou uma adversidade imensa para o brasileiro: as disputas entre times do coração.





Literatura





A amizade de Ana Menezes e Brenda Gonçalves é como um conto de fadas, mas essa história sofre uma grande reviravolta, no que se refere a uma paixão que compartilham: a literatura. Melhores amigas há mais de sete anos, a diferença entre suas personalidades fica evidente quando questionamos quais gêneros literários mais lhes chamam a atenção. Isso porque uma é amante da fantasia, e a outra já prefere contos mais associados à realidade.





Divergências como essas podem ser insuperáveis, principalmente, quando se trata de jovens tão apaixonadas pelo tema. Ao ser questionada sobre isso, Brenda não pensa duas vezes: “Não gosto de livros que abordam temas muito reais ou sensíveis. Para mim, a leitura precisa ser um refúgio da realidade. Então, não gosto de biografias ou de autoajuda.” Em contrapartida, Ana conta que não gosta de obras de ficção e histórias imaginárias, talvez por gostar tanto de enredos que transformem a realidade.





Para Brenda, os livros ficcionais são agentes necessários, que a ajudam a viver outras realidades sem sair de casa. Já Ana prefere obras que a fazem pensar e refletir, a exemplo de O poder do hábito [de Charles Duhigg] e O código da inteligência [de Augusto Cury], ambos de desenvolvimento pessoal. “Os aspectos de que mais gosto nesse tipo de livro é que eles mostram possibilidades para transformar meus hábitos e viver de maneira mais inteligente emocionalmente”, destaca.





Apesar das diferenças, as jovens conseguiram se resolver por meio de um acordo proposto por Ana: ela leria um livro indicado por Brenda, que, por sua vez, adotaria uma leitura sugerida pela amiga. “Quando comecei a ler o livro Hippie, pensei que seria uma autobiografia chata, mas percebi que o jeito como o autor [o escritor Paulo Coelho] escreve faz parecer que a história seja completamente fantasiosa. Isso fez com que eu me interessasse muito pela narrativa, e acabei gostando”, conta Brenda.

O livro que Ana leu foi a saga Jogos Vorazes, de Suzanne Collins: “Mesmo sendo de ficção, a obra aborda uns temas muito conexos com a vida real. Achei interessante e inteligente”

Aventurar-se em coisas novas é uma experiência emocionante e enriquecedora. Trata-se de uma maneira de expandir os horizontes, descobrir novas paixões, desafiar-se e crescer, como no caso das duas amigas, que se empenharam em ler livros diferentes daqueles a que estão acostumadas. Desse modo, conseguiram conectar-se ainda mais, ao explorar novas (e belas) perspectivas.



Limites da diferença





Mestra em psicologia social e consultora em relações étnico-raciais e de gênero, Suely Santos acredita ser muito difícil que duas pessoas com diferenças extremas, no que se refere a opiniões e personalidades, se relacionem. “No amor, é preciso de alguém que lhe complete, mas não, necessariamente, para suprir ou acrescentar aquilo que falta em você. Completar uma pessoa pelo amor não é gostar de português, enquanto o outro aprecia matemática. Na verdade, completar-se mutuamente é ter gestos, gostos e atitudes parecidas, para conseguir realizar tudo junto, mas de maneiras diferentes”, explica.





Por que, exatamente, é tão complexo que pessoas diferentes mantenham relacionamentos estáveis? “Imagine ficar com alguém que não gosta do que você aprecia, ou não concorda com suas opiniões políticas ou seus princípios de vida? Enquanto seu desejo é sair, para fazer algo diferente, o outro prefere ficar em casa. Como superar tudo isso? Não há erros, pois ninguém ali está errado, mas não foram feitos para estar juntos”, destaca Suely.





O sentimento de amor, afinal, pode se segurar por algum tempo, mas, ao final, as coisas ficam difíceis, e, com o passar do tempo, geram-se discussões, intrigas, conflitos, além de desinteresse sobre o outro e o relacionamento. “Portanto, você não pode gostar de futebol, ou novela, e a pessoa odiar. Existem discordâncias, mas, quando um não gosta ou não concorda com praticamente nada daquilo, não dá certo”, completa a consultora.





Em suma, para que as relações tenham continuidade, de forma saudável e duradoura, mesmo em meio a desafios e discordâncias, é imprescindível que se encontre formas de conviver harmonicamente, por meio de debates ou acordos. A superação de obstáculos compõe a própria base de qualquer ligação. No mais, o que é amor, senão o respeito e a harmonia diante da diversidade?

* Matéria produzida por alunos do Centro Universitário UNA, sob supervisão do professor Maurício Guilherme.