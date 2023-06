Exposição de arteterapia tem entrada gratuita em Nova Lima. Artista Euler. (foto: Bianca Sollero)

Será realizada de 23 a 29 de junho, das 9h às 17h, no estande da CSul Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, uma exposição diferente, a "Artistas de Si Mesmos", com entrada gratuita. Vão estar à mostra 30 obras, divididas em quatro grupos, resultados de processos particulares desenvolvidos em sessões grupais de arteterapia, sob a condução da psicóloga e arteterapeuta Bianca Solléro, fundadora do Núcleo Cria-Te de Arteterapia.