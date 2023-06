Conta-gotas

Fazer um acompanhamento psicológico é de extrema importância para cuidar da saúde mental e emocional. A partir desse processo, é possível obter suporte profissional para lidar com desafios, traumas, conflitos internos e outros problemas que possam surgir ao longo da vida. O psicólogo é um profissional capacitado para oferecer um espaço seguro e acolhedor, onde é possível explorar sentimentos, pensamentos e comportamentos, além de desenvolver estratégias para enfrentar adversidades de forma saudável. O acompanhamento psicológico contribui para a promoção do autoconhecimento, melhoria na qualidade de vida, fortalecimento da resiliência e construção de relacionamentos mais saudáveis.

Para manter a coluna saudável, é importante adotar algumas práticas no dia a dia. Manter uma postura correta ao sentar, levantar e caminhar é essencial para evitar sobrecargas e lesões. Praticar exercícios físicos regularmente, especialmente aqueles que fortalecem os músculos das costas e do abdômen, ajuda a manter a estabilidade e o equilíbrio da coluna. Além disso, evitar o sedentarismo, ter uma alimentação balanceada e manter o peso corporal adequado também são medidas importantes para preservar a saúde da coluna. É sempre recomendado consultar um profissional de saúde, como um fisioterapeuta ou um médico especialista em coluna, para obter orientações personalizadas e prevenir problemas futuros.

(foto: Pexels)

No período de frio, é essencial redobrar os cuidados com os pés para evitar desconforto e possíveis complicações. Manter os pés aquecidos é fundamental, utilizando meias e calçados adequados para proteger contra o frio. É importante também evitar o contato direto com o chão gelado, pois pode causar danos à pele. Além disso, é recomendado hidratar regularmente os pés, aplicando cremes específicos para evitar o ressecamento e rachaduras. Cuidar dos pés no frio é uma maneira de garantir o bem-estar e a saúde dessa parte tão importante do nosso corpo.