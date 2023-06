Empresas de diálise enfrentam crise e temem interromper atendimentos ao SUS

683





A ABCDT (Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante) representa essas empresas e afirma que tenta, sem sucesso, estabelecer uma negociação com o governo para uma recomposição real dos preços. Em 2021, após seis anos sem reajustes, o governo concedeu um aumento de 12%, considerado insuficiente pela entidade. Recentemente, representantes das empresas se reuniram com técnicos do Ministério da Saúde para resolver o impasse, mas saíram preocupados com a proposta de 10,3% de aumento.









LEIA MAIS: Fisioterapia recupera força de pacientes em diálise A associação alega que a defasagem dos custos por paciente já ultrapassa 50%. Atualmente, o governo desembolsa R$ 218 por tratamento, enquanto o custo total por sessão é de R$ 303. "O reajuste feito em 2021 foi apenas simbólico. Não cobria sequer o dissídio dos nossos colaboradores", comenta Bruno Haddad, conselheiro consultivo da ABCDT e CEO da DaVita, uma das maiores empresas do setor.





Hospitais privados e até santas casas também expressaram insatisfação com a situação. Afirmam que a tabela do SUS está defasada, uma vez que não acompanhou o aumento de insumos, medicamentos e procedimentos, impactados pela escalada da crise e do dólar durante a pandemia. Até o momento, o Ministério da Saúde não se pronunciou sobre o assunto.