Instituto lança cartilha com o passo a passo para criar um Grupo de Apoio

Cartilha se encontra disponível gratuitamente (foto: Freepik)

Nesta quinta-feira, 15 de junho, o Instituto ABCD organização social sem fins lucrativos, que promove e dissemina conhecimentos que impactam positivamente a vida dos brasileiros com dislexia, promove uma live em seu Instagram para marcar o lançamento da Cartilha Mães do Brasil - Como iniciar um Grupo ou Associação.



A conversa, que contará com a presença de Gabrielle Coury de Andrade e de Priscila Garrido, fundadoras do Grupo Nacional Mães do Brasil, será conduzida por Juliana Amorina, presidente do Instituto ABCD.





Para Juliana, o objetivo é que a Cartilha oriente os interessados em formar grupos de apoio a pais e familiares com dislexia. O material reúne informações úteis sobre como iniciar um grupo e organizar reuniões, conduzir discussões eficazes e sugestões para manter o grupo engajado.





Priscila, que também é responsável pela Associação Baiana de Dislexia (DISLEXBAHIA), reforça dizendo que os grupos fazem toda a diferença. "Oferecemos informações nas redes sociais, com canais no Youtube e Instagram. Promovemos divulgação, conscientização e formação de professores por meio de simpósios, palestras e cursos on-line. Além disso, visitamos escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e já formamos mais de 300 professores das redes pública e privada".

Para Gabriele, que também é fundadora da Associação Matogrossense de Dislexia (Dislexia MT), o papel dos grupos é amplo, vai do acolhimento e orientação até a luta por políticas públicas e legislação adequada. "A busca pelo diagnóstico é um caminho solitário e silencioso, repleto de culpa, mas que requer um olhar diferenciado para um mundo novo e os Grupos de Apoio são fundamentais neste processo", avalia.





Para fazer download gratuito da cartilha, basta clicar aqui

Para participar da live basta acessar o Instagram do Instituto no horário marcado:





Tema: Lançamento Cartilha Mães do Brasil - Como iniciar um Grupo ou Associação





Data: 15.06.2023





Horário: 20 horas