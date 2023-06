Campanha de vacinação gratuita contra Gripe, Meningite e COVID Bivalente

Campanha de vacinação em Belo Horizonte (foto: Freepik)

Teve início, no dia 6/6, uma campanha de vacinação contra Gripe, Meningite C e COVID Bivalente. Promovida pelo Centro Universitário Newton Paiva em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, serão atendidos o público interno da comunidade acadêmica (estudantes, docentes e colaboradores) e público externo (população em geral acima de 13 anos).