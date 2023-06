Amores infinitos

683

A quebra de paradigmas em relação aos comportamentos sexuais e amorosos tem marcado a transformação da sociedade ao longo dos anos. A monogamia, uma norma tradicionalmente enraizada, tem sido cada vez mais questionada, levando muitas pessoas e casais a explorarem relacionamentos não-monogâmicos, nos quais a exclusividade afetiva e sexual não é a única opção. O livro "Infinitos amores: um estudo antropológico sobre o poliamor", publicado pela Editora Telha, traz uma análise aprofundada desse tema que chegou ao Brasil há cerca de duas décadas e que ainda é considerado um tabu por muitos.





O antropólogo e escritor, Antonio Cerdeira Pilão, possui uma sólida formação acadêmica e vasta experiência no estudo de gênero, sexualidade, família e outros temas relacionados. Realizou pesquisa de mestrado e doutorado sobre poliamor e relações não-monogâmicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de ter atuado como pesquisador de pós-doutorado em diferentes instituições renomadas, como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pilão também acumula experiência docente em diversas universidades, compartilhando seu conhecimento com alunos de graduação e pós-graduação.





Diferentemente das abordagens literárias já conhecidas, a obra de Antonio Pilão lança luz sobre a forma como as relações poliamorosas têm se tornado mais aceitas e compreendidas pela sociedade brasileira desde 2004. O termo "poliamor" refere-se à possibilidade de estabelecer relações afetivas e sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, desde que haja o consentimento de todos os envolvidos.





COMPREENSÃO O livro tem como objetivo analisar as ideias, práticas amorosas, sexuais e de gênero dos poliamoristas brasileiros. Pilão busca compreender por que algumas pessoas optam pelo poliamor, o que elas buscam nesse tipo de relacionamento e como ocorre a transição da monogamia para o poliamor. Além disso, o autor explora os desafios enfrentados pelos poliamoristas em sua jornada e como eles se organizam e se estruturam como grupo social, revelando objetivos, divergências, conflitos e as práticas e grupos com os quais se contrapõem.





O autor compartilha com entusiasmo sua obra e suas primeiras reflexões sobre um tema que vem pesquisando há mais de uma década. Segundo o autor, o livro pretende abrir espaço para novas compreensões e experiências amorosas, desmistificando a ideia de que o amor é um sentimento imutável e impossível de ser transformado historicamente em nossas práticas cotidianas.

Ao analisar publicações sobre poliamor ao longo do tempo, a obra proporciona uma reflexão profunda sobre as práticas amorosas presentes na sociedade. O livro não defende um modelo de relação específico, mas oferece uma visão abrangente sobre outras maneiras de se relacionar, demonstrando como o significado do termo "poliamor" está em constante movimento, sendo frequentemente debatido e ressignificado.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie

Infinitos amores: um estudo antropológico sobre o poliamor