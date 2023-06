Dica: como dominar a arte de usar batom vermelho para uma boca linda

683

Ana Chiyo é um exemplo marcante do uso do batom vermelho (foto: Reprodução/Redes sociais)

Médica Juliana Farias alerta que a deficiência de vitaminas pode causar ressecamento e rachaduras nos lábios (foto: Arquivo Pessoal)

Os lábios bem cuidados são essenciais para uma aparência saudável e uma aplicação perfeita de batom, ainda mais um batom vermelho. Juliana Farias, médica que atua nas áreas de dermatologia e tricologia, ensina que a hidratação é o primeiro passo para manter os lábios saudáveis. "É importante ingerir uma boa quantidade de água diariamente e aplicar hidratante labial regularmente. Além disso, é crucial usar protetor solar labial para proteger os lábios dos danos causados pelos raios UV", ressalta a médica.Para prevenir e tratar os lábios secos e rachados, Juliana recomenda a aplicação de hidratantes labiais ou balms. Ela alerta que a deficiência de vitaminas também pode causar ressecamento e rachaduras nos lábios, por isso é importante manter uma dieta equilibrada Quanto aos melhores ativos para hidratar os lábios, a vitamina E, o pantenol, a manteiga de cacau e a manteiga de Karité. Esses ingredientes são conhecidos por suas propriedades hidratantes e nutritivas, ajudando a manter os lábios macios e saudáveis.Juliana recomenda também a esfoliação labial. "Devemos cuidar de toda nossa pele, e os lábios não são uma exceção. Por serem revestidos por uma pele fina e delicada, requerem cuidados especiais. A esfoliação labial pode ser realizada uma vez ao dia, de três a quatro vezes por semana, utilizando produtos próprios encontrados em farmácias ou métodos caseiros, como o uso de óleo de coco e açúcar de coco, que esfoliam e hidratam suavemente os lábios", explica a especialista.Nas redes sociais o batom vermelho é um sucesso. A atriz e criadora Ana Chiyo, a mente por trás da "Moça da Sara", é um exemplo do uso do batom vermelho.No mundo do conteúdo online, Ana Chiyo aborda uma variedade de temas sempre com um toque pessoal que ressoa com seus seguidores. "No primeiro vídeo da Moça da Sara, eu não estava usando batom vermelho. Mas um seguidor sugeriu e achei que a personagem ficou com um ar mais sofisticado e malvado. Foi um sucesso", relembra.- Escolha um batom com uma fórmula de qualidade, que não craquele nem escorra. Não é necessário que seja caro, mas procure por marcas confiáveis. O mercado nacional oferece boas marcas com preços acessíveis.- Antes de aplicar o batom vermelho, é importante garantir que os lábios estejam macios e hidratados.- Não aplique o batom diretamente nos lábios. Antes de aplicar, contorne os lábios com um lápis vermelho no mesmo tom ou próximo ao batom.- Quando estiver usando batom vermelho, prepare a pele de maneira caprichada. Use base, corretivo, contorno, máscara de cílios e blush.- O batom vermelho tende a desbotar mais facilmente do que outras cores, então é importante fazer retoques ao longo do dia ou da noite. Mantenha o batom vermelho e um espelho compacto em sua bolsa para reaplicar quando necessário. Lembre-se de remover qualquer resíduo antes de reaplicar o batom para obter um acabamento impecável."Após aplicar o batom de sua preferência, remova o excesso, e em seguida, borrife delicadamente um spray fixador de maquiagem ou uma bruma facial próxima aos lábios. Isso ajudará a fixar o batom e aumentar sua durabilidade ao longo do dia", complementa Juliana Farias.