Conta-gotas

Superpoder do abraço

Quando abraçamos alguém, nosso corpo libera endorfinas, neurotransmissores que promovem sensação de prazer e redução do estresse, fortalecem os laços afetivos, aumentando a sensação de conexão e pertencimento. Essa troca de calor e energia proporciona conforto e segurança, diminuindo a sensação de solidão e ansiedade. Os abraços também podem melhorar a saúde cardiovascular, pois estimulam a liberação de oxitocina, hormônio que ajuda a reduzir a pressão arterial. Não importa a idade, todos se beneficiam do poder curativo de um abraço, pois ele transmite amor, carinho e compaixão, fortalecendo as relações e promovendo um bem-estar global. Portanto, não subestime o impacto positivo de um simples abraço.





Leite materno

A campanha Nacional de Doação de Leite Humano busca sensibilizar a sociedade para a relevância da doação de leite materno, especialmente para recém-nascidos prematuros e de baixo peso, que têm maiores chances de recuperação e de uma vida mais saudável com acesso a esse alimento. O leite humano é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos por causas evitáveis, proporcionando proteção imunológica e contribuindo para o desenvolvimento afetivo e psicológico dos bebês. A meta para 2023 é ampliar as doações para atender 60% da demanda nacional, o equivalente a uma coleta total de 245,7 mil litros, visando beneficiar um número maior de recém-nascidos em todo o país.





Deu sono?





A insônia na gravidez é um desafio comum enfrentado por muitas mulheres durante esse período especial de suas vidas. As alterações hormonais, o desconforto físico e as preocupações podem contribuir para a dificuldade em manter um sono tranquilo. O aumento do tamanho do útero e a pressão exercida sobre a bexiga podem levar a idas frequentes ao banheiro durante a noite, interrompendo o sono. Além disso, as mudanças nos níveis de estrogênio e progesterona podem afetar o ritmo circadiano e causar episódios de insônia. É essencial que as grávidas adotem medidas saudáveis de higiene do sono, como estabelecer uma rotina relaxante antes de dormir, evitar estimulantes como cafeína e manter um ambiente propício ao sono, a fim de minimizar os efeitos negativos e garantir uma gravidez saudável para a gestante e o bebê.





Investimento nas madeixas





Um estudo do Itaú Unibanco mostra que a busca por tratamentos capilares tem despontado como tendência em Minas Gerais, com alta de 85% no valor transacionado e de 55% na quantidade de operações no 1º trimestre de 2023 – na comparação com igual período de 2022. No período, o ticket médio das transações no segmento foi de R$ 4.547 – com uma alta de 20% em relação ao ano passado. O alto valor se reflete no público que mais investe nos procedimentos – pessoas que ganham acima de 10 salários-mínimos representam 35% das transações, com alta de 85%. Apesar disso, o levantamento mostra que quem está na faixa entre 2 e 4 salários mensais também têm investido nessas soluções de forma significativa, com crescimento de 63% na quantidade de operações no trimestre.





Remova o siso

A remoção dos dentes do siso é um procedimento odontológico comum e importante. Os sisos, também conhecidos como terceiros molares, geralmente surgem no fundo da boca entre os 17 e 25 anos. No entanto, devido à falta de espaço na arcada dentária ou a uma erupção inadequada, muitas vezes é necessário removê-los. A extração dos sisos pode prevenir uma série de problemas bucais como dor, infecções, desalinhamento dos dentes, cárie e danos às estruturas vizinhas. Além disso, a extração pode ser necessária antes de certos tratamentos ortodônticos ou cirurgias mais complexas.