Marília (SP) registra segundo óbito por tuberculose em 2023

Cidade de São Paulo alerta para casos de tuberculose



A cidade de Marília, em São Paulo, enfrenta seu segundo caso fatal de tuberculose em 2023, conforme divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. O falecimento ocorreu no dia 18 de março e vitimou um homem de 70 anos. A imagem ilustrativa apresentada mostra a infecção da tuberculose, com um nódulo sólido localizado na parte superior do pulmão.

A Vigilância Epidemiológica do município incluiu o óbito no informe semanal de agravos de notificação compulsória. No final de março, a Secretaria de Saúde já havia confirmado a primeira morte pela doença em 2023, envolvendo um homem de 53 anos em situação de rua, que veio a óbito em janeiro. Atualmente, Marília contabiliza 23 casos registrados de tuberculose neste ano.



Os principais sintomas da tuberculose incluem tosse seca persistente e emagrecimento. Caso apresente esses ou outros sintomas relacionados, é fundamental buscar atendimento médico o quanto antes.