Sono adequado: crucial para o desempenho atlético e condicionamento físico

O sono também é fundamental para o desenvolvimento de força e músculos. O processo de síntese de proteína muscular, que ocorre quando novas proteínas são adicionadas à estrutura muscular, é estimulado pelo exercício, ingestão de alimentos e, principalmente, pelo sono. Pesquisas apontam que a falta de sono pode dificultar o ganho de massa muscular.

Hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento, também desempenham um papel importante na recuperação e adaptação ao exercício. Esses hormônios estão relacionados à melhora na composição corporal, com menos gordura e mais massa muscular. A restrição do sono pode reduzir os níveis desses hormônios, afetando diretamente o desempenho físico.

Fonte de energia

O sono influencia ainda na capacidade do corpo de repor os estoques de glicogênio, fonte de energia utilizada pelos músculos durante os exercícios. A falta de sono pode reduzir a eficácia da insulina, hormônio necessário para a produção de glicogênio, prejudicando assim o rendimento do exercício a curto e longo prazo.

Para garantir um bom condicionamento físico, é fundamental dormir bem todas as noites. Especialistas recomendam uma média de sete a nove horas de sono por noite. Emma Sweeney, professora de exercício, nutrição e saúde na Nottingham Trent University, e Ian Walshe, professor de ciências da saúde e do exercício na Northumbria University, são alguns dos pesquisadores que ressaltam a importância do sono adequado para a saúde e o desempenho esportivo.