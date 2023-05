CNJ promove mutirão 'Registre-se!' para emitir documentos

A 'Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!', um mutirão organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de emitir documentos gratuitamente, atendeu aproximadamente 100 mil pessoas em apenas quatro dias.



A campanha, que teve início na segunda-feira (8) e terminou na sexta-feira (12), pretende ser realizada anualmente, sempre na segunda semana de maio.





Durante o evento, 18,7 mil atendimentos foram destinados à emissão de certidões de nascimento, enquanto outros 17 mil foram para pessoas que ainda não possuíam registro civil.



Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de solucionar pendências relacionadas a CPF, Cadastro Único, título de eleitor, certificado de reservista, entre outros documentos.





O CNJ destaca que a campanha tem como principal objetivo combater o sub-registro no Brasil, um problema que afeta cerca de 3 milhões de indivíduos sem documentos no país. Uma segunda edição do mutirão pode ser realizada no segundo semestre de 2023, embora ainda esteja sendo avaliada.





A campanha foca principalmente nas populações socialmente vulneráveis, como pessoas em situação de rua, que, ao obterem seus documentos, podem solicitar benefícios sociais. O corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, afirma que 'sem documento, não há cidadão, e uma parcela significativa da sociedade fica invisível para o Estado'.





Em relação aos dados por estado, o Amapá se destacou na campanha, emitindo 1.563 certidões de nascimento, o que corresponde a aproximadamente 13,14% do total.



Pernambuco emitiu 1.211 certidões, cerca de 10% do total nacional, e o Distrito Federal registrou 1.066 documentos, representando 8,8% do total de atendimentos.