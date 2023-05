Associação Brasileira de Psiquiatria faz alerta urgente à sociedade

Entidades médicas alertam que documento que determina o fechamento de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é um perigo (foto: Gerd Altmann/Pixabay)

Faltam 7 dias para, 5.800* criminosos (matadores em série, assassinos, pedófilos, latrocidas, dentre outros) sentenciados que cumprem penas em Hospitais Psiquiátricos de Custódia comecem a soltos se valendo do disposto na Resolução nº487 do Conselho Nacional de Justiça.Em carta conjunta à sociedade brasileira, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Federação Nacional dos Médicos (FENAM) e a Federação Médica Brasileira (FMB) alertam que: "esse documento é um perigo para a população brasileira, pois determina o fechamento desses Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e diz que todas essas pessoas (criminosos) voltariam para a sociedade e fariam tratamento junto com a comunidade, se assim, essas pessoas quiserem".