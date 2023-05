Alteração da memória e concentração: sintomas de transição à menopausa

Seguindo as orientações corretas, certamente o impacto da alteração de memória na menopausa será muito menor (foto: Freepik ) A alteração da memória e da concentração na menopausa é um problema que muitas mulheres têm de enfrentar. O médico Luiz Antonio da Silva Sá, especialista em clínica médica, geriatria e gerontologia e docente da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR), destaca que "embora a sintomatologia do climatério seja individualizada, há várias alterações que podem acometer a mulher nesta fase, entre as quais: fogachos, secura vaginal, alterações da pele, irritabilidade, fadiga, depressão, problemas cardiovasculares, hipertensão arterial , diabetes, osteoporose, dislipidemia, além de situações de estresse, como por exemplo ter de lidar com problemas de filhos, “síndrome do ninho vazio”, sensação de envelhecimento, doença dos pais, problemas conjugais e profissionais".

Conforme Luiz Antonio da Silva Sá, a percepção do declínio da memória e aumento do esquecimento é motivo de estresse, desconforto social e baixa autoestima: "Sem criar nenhum pânico nas mulheres, mesmo porque existem medidas preventivas, mas sabendo que a Demência da Doença de Alzheimer é mais comum no sexo feminino, uma boa avaliação médica é necessária nessa fase de vida, na qual se avaliam fatores protetores e de risco e procura-se tratar destes últimos".

Luiz Antonio da Silva Sá enfatiza que não se sabe ao certo porque isso ocorre, porém, considerando que estes sintomas coincidem com a deficiência estrogênica, "atribui-se a diminuição da ação biológica do estrogênio em circuitos cerebrais específicos, que pode influenciar no risco de doenças neurológicas cognitivas que podem se manifestar na mulher idosa".

Doenças prevalentes na menopausa

Para Luiz Antonio da Silva Sá, quando a mulher chega ao consultório médico relatando as queixas acima, o médico, em primeiro lugar, tem de afastar ou tratar as três doenças mais prevalentes nessa etapa da vida, que levam a déficits de memória, aumentando as queixas relacionadas ao esquecimento, que são: insônia , ansiedade e depressão, que são mais prevalentes na mulher do que no homem.

Para ele, a atuação do médico, principalmente do ginecologista e do clínico, é a conscientização de que esses sintomas são comuns e devem fazer os tratamentos adequados, além da orientação, para a paciente, das mudanças nessa fase da vida.

terapia de reposição hormonal (TRH) não é indicada para tratamento da memória, porém, usada com critério, é a principal terapia para o alívio dos sintomas relacionados ao hipoestrogenismo, melhorando os sintomas e a qualidade de vida e, consequentemente, a memória.