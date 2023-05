Conta-gotas

Mestre tibetano em Belo Horizonte





De 3 a 13 de maio, Belo Horizonte receberá a visita de Tulku Lobsang, mestre tibetano que, há mais de duas décadas, tem viajado pelo Ocidente, ensinando técnicas de yoga e meditação de origem tibetana, provenientes do budismo tântrico. Essa corrente é conhecida por enfatizar a felicidade do corpo como um caminho para a libertação. Além de ensinar essas práticas, Tulku Lobsang também forma professores, tendo treinado centenas em todo o mundo - incluindo quase 30 no Brasil. Mais informações sobre inscrições nas palestras, workshops e retiros, acesse: https://tulkulobsangbrasil.org/.





Vírus sincicial respiratório





O vírus sincicial respiratório (VSR) é altamente contagioso. Ele afeta o sistema respiratório de lactentes e crianças pequenas, e é responsável por causar bronquiolite e pneumonia, infectando o trato respiratório inferior, tornando-se uma grande preocupação para os pais. As infecções por VSR ocorrem principalmente no primeiro ano de vida, com quase todas as crianças expostas ao vírus aos 2 anos. O VSR é transmitido por meio do contato com gotículas e secreções infectadas e contato com superfícies contaminadas. O risco de desenvolver sintomas graves é maior para crianças menores de 6 meses, bebês prematuros e aqueles com doenças pulmonares, cardíacas ou neuromusculares subjacentes e imunodeficientes. A prevenção inclui a higiene adequada das mãos, evitando o contato com pessoas infectadas, mantendo a limpeza da superfície, isolando os pacientes diagnosticados e evitando o contato com fumantes.





Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia





De 3 a 6 de maio, será realizado em Belo Horizonte o XV Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia com o tema “Inovação e Atualização em Ginecologia e Obstetrícia”. O evento, promovido pela Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig), apresentará inovações tecnológicas, abordagens médicas para a diversidade e novas pesquisas. O congresso contará com mesas-redondas, cursos avançados, conferências, discussões e atualizações entre os temas sexualidade em tempos de diversidade, avanços na pesquisa da saúde da mulher e tecnologias para a fertilização in vitro. A Sogimig vai promover a V Jornada Mineira de Mastologia e a X Jornada Mineira de Adolescência e Ginecologia Infanto Puberal. Informações: http://www.cmgo2023.com.br/site/





Benefícios do pilates





O pilates é uma atividade física que combina movimentos feitos no chão ou em equipamentos para trabalhar a força, flexibilidade e estabilidade que busca a conexão e o equilíbrio entre corpo e mente, com base em seis princípios que norteiam os exercícios: concentração, centralização, controle, fluidez, precisão e respiração. O Pilates tornou-se uma prática popular em academias e clínicas devido à sua extensa lista de vantagens, que estimulam as pessoas interessadas em adotar hábitos de vida mais saudáveis. Alguns benefícios incluem: melhorar o equilíbrio, a postura e a dor lombar, auxiliando na resistência muscular e nas articulações, reduzindo o estresse e combatendo a hipertensão. Embora o Pilates possa contribuir para a perda de peso, é recomendado indicação de um especialista.





Hemofilia

Doença genético-hereditária que afeta principalmente os homens, a hemofilia é caracterizada por desordens no mecanismo de coagulação do sangue. Existem dois tipos de hemofilia (A e B) e três categorias de gravidade. Os sintomas incluem sangramentos repetidos e podem ser tratados com a reposição do fator anti-hemofílico. É importante procurar assistência médica em casos de sangramentos frequentes e desproporcionais ao tamanho do trauma. A prática regular de exercícios que fortaleçam a musculatura é fundamental, mas alguns esportes como judô, rúgbi e futebol são desaconselhados.