Alimentação e saúde bucal, qual a relação dos dois?

Alimentos ricos em açúcar podem contribuir para o surgimento de cáries e outras doenças bucais (foto: Freepik)

A saúde dental está diretamente atrelada ao bem estar do paciente, pessoas com depressão, estresse, dependência química, seja por medicação, droga lícitas ou ilícitas, até mesmo cigarro, tendem a ter mais problemas dentários e por consequência, uma negligência maior na alimentação e cuidados da higiene oral. No caso da depressão, os indivíduos falam menos, o que leva a uma diminuição de troca saliva. O estresse que gera ranger dos dentes, dentre outros fatores, podem influenciar na saúde bucal como um todo.Para o cirurgião-dentista Marcos Laboissiere, CEO do ILO, a alimentação tem uma grande influência na saúde bucal, uma vez que o que comemos tem um impacto direto na saúde dos nossos dentes e gengivas. "Alimentos ricos em açúcar e amido, como doces, refrigerantes, energéticos e batatas fritas, podem contribuir para a formação deIsso ocorre porque as bactérias da placa bacteriana usam esses açúcares para produzir ácidos que degradam o esmalte dos dentes e irritam as gengivas", explica o dentista.Quando falamos sobre consumo consciente de alimentos para que não tenha danos à saúde dental. "É aconselhado verduras, legumes, carboidratos não saturados, proteínas e outros que não sejam processados, esses a ter menor quantidade de açúcar, fonte de nutrição das bactérias causadoras da cárie e outras doenças bucais", comenta o dentista.tem uma grande influência na saúde bucal, uma vez que o que comemos tem um impacto direto na saúde dos nossos dentes e gengivas. Para ele, "Outras doenças bucais podem ser causadas por falta de vitaminas encontradas na alimentação saudável" finaliza Marcos Laboissiere.

Por outro lado, uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e alimentos ricos em cálcio, pode ajudar a manter a saúde bucal. Frutas e legumes frescos ajudam a limpar os dentes e a gengiva, enquanto alimentos ricos em cálcio, como leite, iogurte e queijo, ajudam a fortalecer os dentes. Além disso, beber bastante água ajuda a manter a boca hidratada e a neutralizar os ácidos que causam cáries.