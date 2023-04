Conta-gotas

(foto: Photo Mix/Pixabay)

Fique hidratado no outono

Os hidratantes contribuem para repor as moléculas de água na derme e epiderme, além de nutrientes essenciais para a manutenção da barreira cutânea. Isso não só garante uma pele bonita e macia, mas contribui para a manutenção de uma pele saudável, já que a protege das agressões externas do dia a dia e de doenças infectocontagiosas, principalmente no outono. Alguns problemas causados pela falta de hidratação são rachaduras, feridas, envelhecimento cutâneo e aspecto de pele craquelada. Além disso, o ressecamento da pele exacerba doenças cutâneas, como as dermatites e a psoríase, por isso é importante utilizar um bom creme hidratante e manter a hidratação física por meio de sucos, água e alimentos

Previna-se da ejaculação precoce

(foto: Pixabay)

Ejaculação precoce é um problema que atinge cerca de 30% dos homens brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Considerada como sintoma, e não propriamente como uma doença, pode ser diagnosticada quando ocorre no paciente desde a primeira relação sexual, esporadicamente ou com parceiros específicos, podendo acometer homens de qualquer idade. Existem algumas causas específicas que podem justificar a condição, como uso de medicamentos, consumo de bebidas alcoólicas, drogas e cigarros, diabetes, desequilíbrio hormonal, depressão, estresse, inflamação da próstata e disfunção erétil. É de extrema importância realizar acompanhamento com o urologista e manter os exames em dia, buscando maior qualidade de vida nas atividades diárias.

Não negligencie a catarata

(foto: Pixabay)

Segundo um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cerca de 25% dos brasileiros com idade acima de 50 anos apresentam catarata, o que a torna a quarta doença mais prevalente nesse grupo populacional. A catarata é uma doença dos olhos que causa opacidade no cristalino e pode levar à perda progressiva da visão, podendo até levar à cegueira. É mais comum em pessoas acima de 60 anos, mas também pode ser causada por problemas congênitos, diabetes, traumatismo ou uso prolongado de certos medicamentos. Os sintomas incluem visão nublada, percepção de halos claros e necessidade de maior iluminação para ler. O ideal é consultar-se regularmente com o oftalmologista.

Abril Azul

(foto: Pixabay)

Este mês é dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Abril Azul. O TEA é um conjunto de condições neurológicas que afetam a comunicação, socialização e comportamento, mas com terapias adequadas, os indivíduos com TEA podem ter uma melhor relação com o mundo. Pesquisas indicam que uma em cada 100 crianças pode ser diagnosticada com algum grau de autismo, que afeta mais os meninos do que as meninas. Para o diagnóstico do TEA, é necessário buscar ajuda profissional, pois os sintomas podem ser confundidos com fases e processos comuns no desenvolvimento da criança.

