Dor ao mascar chiclete? Especialista explica o porquê

Dor ao mascar chiclete? Médico avisa que a dor orofacial é mais comum em mulheres entre 35 e 50 anos (foto: Robin Higgins/Pixabay )

Sabe aquela dor perto do ouvido que apareceu, sem nenhum motivo, ao mascar chiclete? Ou então aquele estalo na mandíbula ao roer as unhas? Eles podem ser um sinal de alerta para problemas mais graves.A dor orofacial acomete as regiões da face, pescoço, boca ou mandíbula e surge por diferentes causas, como explica Ullyanov Toscano, médico especialista em cabeça e pescoço: "Seja qual for a localização, o desconforto pode surgir por doenças como artrite reumatoide, artrose, fibromialgia, doenças autoimunes, como lúpus, psoríase, vitiligo e esclerose múltipla, tumores, trauma, doenças degenerativas, estresse emocional, apertamento constante dos dentes quando acordado, bruxismo do sono e hábitos prejudiciais, como mascar chicletes e roer unhas", alerta o especialista.