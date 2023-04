Médico alerta para riscos, diagnóstico e prevenção do Câncer no Testículo

Médico uro-oncologista Renato Corradi (foto: Arquivo Pessoal)

Aumento ou diminuição no tamanho dos testículos;

Dor imprecisa na parte baixa do abdômen;

Aumento na sensibilidade dos mamilos;

Endurecimento dos testículos.

Histórico familiar de tumor no testículo;



Diagnóstico anterior da doença;



Infertilidade;



Criptorquidia, quando um dos dois testículos não desce para a bolsa escrotal ainda na infância;



Pessoas expostas a agrotóxicos.

Síndromes hereditárias que causam câncer serão tema de simpósio

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de testículo corresponde a 5% de todos os casos de câncer diagnosticados no Brasil quando falamos do sexo masculino. O Abril Lilás, mês de campanha para alertar sobre este câncer, almeja esclarecer o que é a doença e divulgar suas causas mais comuns e os sintomas, além de tirar os mitos entorno da enfermidade.Segundo médico, o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura de um paciente. Entenda, segundo as dicas do especialista, o que é este tipo de câncer, os sintomas, perigos, a prevenção, cuidados e como identificar da forma mais rápida.Os testículos fazem parte do sistema reprodutor do homem e ficam localizados atrás do pênis, dentro de uma bolsa músculo-cutânea, chamada de escroto. Eles têm a função de produzir espermatozoides e testosterona. O câncer de testículo é caracterizado pelo crescimento anormal de células neste órgão. A doença possui dois tipos: o tumor germinativo não seminomatoso, que é mais agressivo, e o tumor germinativo seminomatoso, cujo crescimento ocorre com mais lentidão.O aparecimento de um nódulo duro, geralmente indolor e do tamanho de uma ervilha, é o sinal mais frequente, conforme explica Corradi., como por exemplo:Essas alterações não representam, necessariamente, a presença de um câncer. É necessário, no entanto, procurar um urologista para investigá-las e descobrir quais são as razões.Alguns fatores podem aumentar o risco do desenvolvimento do câncer de testículo. Entre os principais, estão:Para o médico, embora possa ser do tipo agressivo, o câncer de testículoo que proporciona um alto índice de cura, já que ele costuma apresentar boas respostas ao tratamento.Para diagnosticar a doença, é necessário fazer um exame de ultrassonografia do escroto. A dosagem de marcadores tumorais no sangue também pode auxiliar um profissional a fazer esse diagnóstico.Inicialmente, segundo ele, pode ser indicado um procedimento cirúrgico para que seja realizada uma biópsia, caso o nódulo seja pequeno e os marcadores tumorais do paciente estejam normais.O resultado do exame é dado ainda durante a cirurgia. Em caso de resultado positivo, a retirada completa do testículo comprometido costuma ser o mais comum e as funções sexual e reprodutiva do indivíduo não são afetadas - mas é necessário que o outro testículo esteja saudável.Após o procedimento, pode ser necessário que o paciente seja submetido a radioterapia, quimioterapia ou faça um acompanhamento clínico.Por fim, Corradi reforça quee, por isso, informação é tão importante. "Existem, no entanto, outras doenças e tipos de câncer que podem ser diagnosticados precocemente. Por isso, é extremamente necessário procurar um especialista caso note alterações no organismo. Mas os cuidados não param por aí: cuidar da saúde do homem é fundamental e consultar-se regularmente com o urologista é recomendado, principalmente para homens com mais de 40 anos de idade", completa.