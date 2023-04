Evento para médicos ajuda no diagnóstico de queixa comum entre pacientes

(foto: Pixabay)

Dia da tontura

Acolhimento

OMS

Você sabia que a tontura é um dos sintomas mais prevalentes entre as queixas de pacientes? Especialmente nos pronto atendimentos e serviços de emergência, conforme a OMS ( Organização Mundial da Saúde).O sintoma pode ser sinal de inúmeras doenças e, portanto, essencial entender essa manifestação para um diagnóstico correto.Tendo em vista essa realidade, acontecerá uma aula no Fórum de Otorrinolaringologia, na próxima terça-feira (18/04), em Belo Horizonte, patrocinada pela Fundação Roberto Rocha Brito, entidade de ensino ligada ao Vera Cruz Hospital.O evento gratuito para médicos e as inscrições são on-line e já estão abertas. Clique aqui para se inscrever A aula será dada pelos médicos Raquel Mezzalira, Mario Greters e Vanessa Rocha e acontecerá dentro da semana do Dia da Tontura (22/04).O dia da tontura é um evento nacional criado para divulgar o sintoma.O dia 22 de abril foi escolhido por ser a data de nascimento de Robert Barany, considerado o pai da otoneurologia, especialidade que estuda o universo das tonturas.O coordenador do fórum, Guilherme Mangabeira, otorrinolaringologista do Vera Cruz Hospital, explica que o foco do evento - "Tontura é Coisa Séria -- abordagem da tontura na emergência"-, é possibilitar "o acolhimento de pacientes" a fim de orientar o profissional de saúde a identificar situações de risco." Vários estudos estimam que entre 4% e 10% das tonturas vistas no serviço de urgência são de causas perigosas. Os portadores desse sintoma são os que mais apresentam gastos com exames e internação, muitos dos quais podem ser evitados, demandando apenas uma adequada coleta da história e realização de exames feitos à beira do leito", ensina Mangabeira.Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a tontura acomete cerca de 30% da população global.Estudo publicado pela Revista Brasileira de Otorrinolaringologia destaca outro dado: a tontura está presente em 42% da população de São Paulo."A tontura pode ser causada por inúmeras patologias, inclusive bem longe dos nossos labirintos. Não existe um exame específico para ela, que é, também, uma queixa muitas vezes subjetiva. Ou seja, é um sintoma, não sinal, e as causas podem variar desde uma simples queda de pressão até um AVC (Acidente Vascular Cerebral)", esclarece Mangabeira.