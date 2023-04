Sete dicas para cuidar do cabelo e potencializar o tratamento antiqueda

(foto: Freepik)

Perceber a perda de alguns fios de cabelo durante o banho ou enquanto o penteia é algo recorrente para muitas pessoas. A queda capilar é normal para o organismo e, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), perder de 100 a 200 fios por dia está dentro do esperado, mas quando há um aumento excessivo dessa queda é preciso ter atenção.Esses episódios podem acontecer por diferentes motivos, e às vezes podem até ser indícios de problemas de saúde. O mais indicado é buscar pelo apoio de um dermatologista para iniciar o tratamento antiqueda mais adequado, seja com uso de vitaminas ou de medicamentos, como o Minoxidil Além do uso desses produtos, a inclusão de hábitos simples no dia a dia também pode ajudar a diminuir a perda dos fios. Com a rotina corrida, muitas pessoas adotam práticas prejudiciais à saúde do couro cabeludo, atrapalhando os resultados do tratamento antiqueda.Ter uma alimentação equilibrada beber bastante água , cuidar da saúde mental , evitar o uso de chapinha e secador, dar um tempo de procedimentos químicos, lavar o cabelo regularmente e se atentar sobre o uso dos medicamentos são algumas dicas que podem ajudar a potencializar o tratamento contra a queda capilar.Muito se fala da importância de uma alimentação saudável, mas, mesmo assim, as pessoas esquecem dos benefícios que refeições equilibradas podem trazer para todo o corpo, inclusive para os cabelos.Segundo a SBD, o processo de hidratação dos fios deve começar de dentro para fora por meio da alimentação. Quando um organismo está bem nutrido, todas as vitaminas e nutrientes necessários para o seu perfeito funcionamento são ingeridos, favorecendo a saúde capilar.De acordo com o órgão, uma alimentação rica em vitaminas pode deixar o cabelo mais forte, hidratado e ainda acelerar o processo de crescimento dos fios.A água também é importante para a saúde do cabelo, assim como a alimentação balanceada. A ingestão de pelo menos dois litros de água por dia pode ajudar o organismo a manter seu funcionamento em perfeito estado, auxiliando o tratamento antiqueda.Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional de São Paulo, o consumo de água pode ajudar a absorver as vitaminas importantes para os cabelos, melhorar a hidratação dos fios e ainda trazer benefícios para a saúde da pele.É comum ver pessoas com ansiedade e altos níveis de estresse reclamando de queda capilar. Essas queixas são reais, afinal, conforme a SBD, esses distúrbios aceleram o ciclo dos fios e fazem com que eles passem para a fase de queda mais rapidamente.A recomendação para quem está em tratamento antiqueda é buscar atividades que dão prazer e proporcionem relaxamento para a mente. Se possível, vale procurar apoio psicológico ou psiquiátrico.A chapinha e o secador são grandes vilões da saúde dos cabelos, devido ao calor excessivo que provocam. Por esse motivo, durante o tratamento antiqueda, é essencial evitar usar esses aparelhos e deixar que os fios sequem naturalmente.Em situações específicas, caso secadores e chapinhas sejam essenciais, a recomendação é passar um protetor térmico nos cabelos antes de usá-los. Como existem diferentes tipos de protetores no mercado atualmente, pode ser interessante buscar sugestões diretamente com o dermatologista para que o tratamento não seja prejudicado.Os procedimentos químicos chegaram aos salões de beleza com o objetivo de valorizar a estética dos fios. O grande problema é que, apesar de auxiliarem no quesito beleza, esses procedimentos podem ser bastante desgastantes para as cutículas capilares.De acordo com a SBD, alguns ativos químicos utilizados nesses processos podem provocar a queda do cabelo e até mesmo favorecer o surgimento de alergias. Dessa forma, o mais indicado é evitar a realização desses procedimentos durante o período de tratamento antiqueda para que os resultados não sejam comprometidos.A higiene e forma de cuidar dos fios também podem comprometer os resultados de um tratamento antiqueda. Ter uma rotina de cuidados capilares é essencial para garantir saúde aos cabelos. Por isso, muitas pessoas optam pelo cronograma capilar com cuidados que auxiliam na nutrição, hidratação e reconstrução dos fios.Enquanto na hidratação o objetivo é repor a água e os nutrientes do cabelo, a nutrição e a reconstrução recompõem, respectivamente, a oleosidade natural e as proteínas capilares, em especial a queratina. Esses processos podem ser feitos com ajuda de produtos indicados por um profissional da área.Muitos dermatologistas indicam o uso de medicamentos para o tratamento de antiqueda. No momento da consulta, é essencial buscar entender sobre esses produtos e a forma de aplicação de cada um deles.O Minoxidil, por exemplo, deve ser utilizado com os cabelos limpos e secos. A aplicação deve ser feita, com cuidado nas regiões desejadas, sem enxágue após a aplicação. Essas orientações podem ser obtidas durante a consulta com o dermatologista ou na bula da medicação.Cabe ressaltar que a automedicação é contraindicada para queda capilar. A prescrição médica é essencial para que o tratamento seja adequado à necessidade de cada paciente.