Drogas alucinógenas: usadas há 3 mil anos na Europa, revela estudo

As mechas de cabelo analisadas foram tingidas de vermelho durante os antigos rituais (foto: Divulgação)

As pessoas já ficavam sob o efeito de drogas alucinógenas na Espanha há cerca de 3.000 anos, de acordo com uma nova pesquisa Os cientistas responsáveis pelo estudo dizem que cabelos encontrados em um cemitério em Menorca revelam que as antigas civilizações humanas usavam drogas derivadas de plantas e arbustos. Acredita-se que essa seja a evidência direta mais antiga da Europa de pessoas usando drogas alucinógenas.

Os pesquisadores revelam que essas substâncias teriam induzido a delírios e alucinações. As descobertas, publicadas na revista Scientific Reports, mostraram sinais de atividade humana na caverna Es Càrritx, na região sudoeste de Menorca.

A caverna abriga mais de 200 sepulturas humanas e acredita-se que tenha servido como ritual e local funerário durante cerca de 600 anos, até 800 aC.



Os pesquisadores descobriram que as substâncias, que tinham potencial para serem bastante fortes, podem ter sido usadas em rituais realizados na caverna. Isso pode ter envolvido inclusive xamãs "que eram capazes de controlar os efeitos colaterais das drogas vegetais".



A análise das mechas, que haviam sido tingidas de vermelho durante os rituais antigos e poderiam ter vindo de mais de uma pessoa, detectou três substâncias psicoativas.



Junto com a atropina e a escopolamina, que induzem alucinações, os cientistas encontraram a efedrina, que aumenta a energia e o estado de alerta.



Os pesquisadores também ressaltam que também foram encontrados na caverna recipientes com espirais esculpidos nas tampas. Alguns estudiosos, segundo o relatório, consideram que isso representa os "estados alterados de consciência" de uma pessoa sob a influência de alucinógenos.



Este novo estudo é ainda mais relevante, pois as evidências anteriores do uso de drogas pré-históricas na Europa eram baseadas apenas em indicadores indiretos, como a descoberta de plantas alucinógenas em representações artísticas.