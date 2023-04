Pé de atleta: conheça as semelhanças e diferenças entre micoses e frieiras

Micose e frieira são infecções que ocorrem via fungos, especialmente, devido ao calor e umidade na região dos pés (foto: cnick/Pixabay )













Bruno Vargas explica que a micose é uma doença silenciosa que pode dificultar o diagnóstico e a frieira também surge de forma sutil: "Não existe um perfil específico da população que pode vir a desenvolver a doença, tanto um jovem ou um paciente com idade avançada podem contrair micose ou frieira. Por isso, é importante conhecer mais sobre ambas".









Leia também: O dermatologista explica que hoje em dia são raros os pacientes que prestam atenção nessas regiões que ficam mais escondidas: "É só quando a micose já se instalou, interferindo na coloração ou na espessura da unha ou quando a coceira nos pés chegou a um nível crítico, que o paciente toma consciência de que possui um problema a ser resolvido”, alerta o médico.Leia também: Alerta: unhas de fibra de vidro podem causar fungos e infecções.

Os sinais

Alguns sinais devem ser observados constantemente: "No caso da micose, por exemplo, são comuns o descolamento na unha , manchas e riscas nas extremidades e a aparência mais grossa e espessa. Já a frieira é muito conhecida pela coceira na região afetada. O famoso ‘pé de atleta’ incomoda bastante e pode provocar fissuras, inchaço, ardor local e mau cheiro. Por isso, é fundamental cuidar com carinho dos pés e unhas", avisa o médico.

As frieiras podem ou não passar rapidamente, ou seja, podem ser agudas ou crônicas, respectivamente. Apesar de ser comum, elas devem ser levadas a sério, já que a coceira intensa pode levar às fissuras e entradas de bactérias, agravando a saúde do paciente.





No caso das micores, a duração do tratamento depende da gravidade: "Em média, consideramos de 6 meses até 1 ano de tratamento ou mais. A boa notícia é que hoje os antifúngicos estão disponíveis em diversos formatos para otimizar o tempo de resposta ao tratamento", pontua o dermatologista. De toda forma, é fundamental consultar um médico especialista para avaliar o caso e indicar a melhor solução.







É preciso estar sempre atento aos cuidados com saúde. Um problema que pode acometer qualquer pessoa, em qualquer período do ano, são os principais vilões dos pés e unhas: as micoses e as frieiras. O médico dermatologista Bruno Vargas alerta sobre as doenças que podem evoluir para quadros mais preocupantes.