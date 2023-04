Dia Mundial da Atividade Física: conheça dez motivos para se exercitar

Exercitar-se diariamente contribui em diversos aspectos da saúde (foto: Pixabay)

Fortalece o sistema imunológico e ajuda a aumentar os linfócitos (células de defesa do organismo), contribuindo, assim, também, para prevenir fatores de risco para doenças crônicas não contagiosas;



Diminui a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea, evitando problemas como inchaço e varizes. Quem pratica exercícios tende a apresentar nível de pressão arterial mais próximo da normalidade, por vasodilatação, o que reduz as chances de doenças cardiovasculares;



Controla a glicemia e as complicações da diabetes, estimulando a produção de insulina e facilitando seu transporte para as células do corpo;



Evita a osteoporose e previne a perda óssea que acontece com a fragilidade pela inatividade, o que diminui também o risco de fraturas;.



Auxilia no processo de emagrecimento, na manutenção do peso perdido e no controle de peso, mantendo a massa magra;



Ajuda a evitar a insônia, pois melhora a qualidade e prolonga o tempo de sono;



Promove o bem-estar físico e mental por meio da liberação de endorfina, que gera a sensação de bem-estar; tal fator contribui na redução da ansiedade e do combate à depressão;



Melhora o humor, pois estimulam diversas substâncias químicas cerebrais associadas à felicidade e ao relaxamento;



Melhora a função pulmonar, favorecendo as trocas gasosas, o recrutamento de alvéolos e a capacidade dos pulmões;



Diminui e melhora a qualidade do colesterol LDL e triglicérides, efeito importante e fundamental na prevenção de infartos e AVC.

A prática de atividade física favorece a prevenção e o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, auxilia no controle de doenças cardíacas, diabetes, câncer, depressão... Com inúmeros benefícios, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a prática seja regular, de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa semanal. Mas, infelizmente, de acordo com dados da própria instituição, isso não acontece: aproximadamente 23% dos adultos no mundo não atingem essas recomendações. Em algumas populações, devido à influência de meios de transporte, tecnologia e valores culturais, esse índice chega a 80%.No Dia Mundial da Atividade Física (6/4), Danielle Salaorni de Resende, cardiologista do Vera Cruz Hospital e especialista em medicina do estilo de vida, pontua dez razões para o exercício físico fazer parte da nossa rotina: