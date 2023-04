conta-gotas

Cai consumo de carne





Levantamento realizado pelo The Good Food Institute Brasil (GFI Brasil) aponta que o consumo das carnes bovina, suína, de frango e de peixe caiu 67% entre os brasileiros em 2022 na comparação com o ano anterior. A mesma pesquisa também revela que, do total de consumidores que diminuíram a carne na alimentação, 47% pretendem reduzir ainda mais em 2023. Hoje, quatro a cada 10 pessoas afirmam optar por alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal pelo menos três vezes por semana.

(foto: Mater Dei/Divulgação)

Novo espaço de

saúde em BH





A Rede Mater Dei de Saúde inaugurou um novo espaço, no 6º andar do bloco 1, no Hospital Mater Dei Santo Agostinho, visando a promoção de saúde, bem-estar, performance e aumento da qualidade de vida, em um único lugar. De acordo com o presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, o cliente terá um espaço que vai cuidar de sua saúde, seja para orientá-lo em práticas cientificamente comprovadas no aumento da longevidade saudável, como atividade física, até no tratamento de doenças crônicas, que inseridas em linhas de cuidados multidisciplinares e integradas levam a melhor qualidade de vida e melhores resultados clínicos.

(foto: Holding Comunicação)

Outono: saiba

como se cuidar





Devido às mudanças de temperatura e queda da umidade relativa do ar da estação, doenças como alergias, síndromes respiratórias, irritação nos olhos, coceira, secura e doenças virais são mais frequentes nesta época do ano. De acordo com a nutricionista Carol Tavares, do Vitamine-se, consumir alimentos com vitamina C, D, zinco, selênio, magnésio e beta-glucana de levedura é essencial para manter o corpo fortalecido. Uma boa noite de sono e hidratação constante também auxiliam no fortalecimento para evitar as doenças da estação.

(foto: Pixabay)

Ácido fólico na gestação





Muito utilizado por mulheres que desejam engravidar e acreditam que o componente é propício para a fecundação e facilita o processo, o ácido fólico se destaca como um dos preparativos para a gestação. Ele age fortalecendo o organismo e prevenindo doenças, ajudando na redução dos riscos de deficiência no bebê, além de ajudar na formação da placenta e do DNA e prevenir a anemia. “É comum que mulheres tenham deficiência do ácido fólico no organismo, por isso é importante fazer a suplementação antes, durante e após a gestação”, explica Hermano Cabral, ginecologista e obstetra da Unimed Fortaleza.

(foto: Reprodução da internet)

Transtornos alimentares





Os transtornos alimentares são distúrbios psicológicos que podem afetar a vida de muitas pessoas. Eles são caracterizados por alterações no comportamento alimentar, como excesso ou restrição alimentar, e preocupações excessivas com peso e forma corporal. Esses transtornos podem ter diversas causas, como fatores biológicos, psicológicos e sociais. A pressão da mídia e a cultura do corpo ideal podem contribuir para o surgimento desses problemas, que têm grande impacto na qualidade de vida e na saúde física e emocional dos indivíduos. O tratamento dos transtornos alimentares envolve abordagens multidisciplinares, com intervenções psicológicas, nutricionais e médicas. O acompanhamento profissional é essencial para o diagnóstico e tratamento desses transtornos e para a recuperação da saúde mental e física dos pacientes.