Dia Mundial da Saúde e Nutrição: alerta à mudança de hábitos alimentares

É importante priorizar a ingestão diária de alimentos saudáveis e funcionais, pois eles proporcionam nutrientes básicos para a saúde (foto: Jerzy Górecki/Pixabay ) Dia 31 de março é o Dia da Saúde e Nutrição, e quando se fala em assuntos relacionados a esses dois temas, qualidade de vida e alimentação saudável se destacam. Porém, diante de uma rotina agitada, muitas vezes, colocar esses conceitos em prática acaba ficando inviável.









"Os alimentos funcionais são caracterizados por vários benefícios à saúde além do valor nutricional de sua composição química e podem ter um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônico-degenerativas, como câncer e diabetes e para que esses alimentos tenham o efeito adequado, é fundamental combiná-los com uma alimentação que inclua o consumo diário de vegetais, frutas, grãos integrais e carnes magras," afirma Fernanda Larralde.





Saúde e bem-estar: prioridade mundial

A nutrição é um ponto fundamental na vida de uma pessoa, desde o nascimento até a velhice, em todas as fases da vida. Pensar nesse assunto é descobrir a tamanha importância de profissionais capacitados, como os nutricionistas, que podem auxiliar no processo e no suporte da adequação de um estilo de vida mais saudável, proporcionando, saúde plena e bem-estar.





A busca por bem-estar e saúde será uma prioridade mundial em 2023, e no Brasil não será diferente. É o que revela a Pesquisa Global de Sentimento do Consumidor, realizada pela WW, reconhecida globalmente por seu programa de perda de peso, em parceria com o Instituto Kantar, que ouviu 14.506 pessoas, entre 18 e 69 anos, em 15 países.

Feita com o objetivo de compreender as tendências e comportamentos da sociedade com relação a hábitos saudáveis, a pesquisa apontou que, entre os brasileiros, 91% estão focados em manter e/ou melhorar sua saúde e bem-estar, enquanto em todo o mundo o percentual é de 78%; 65% querem melhorar a saúde física; 63% buscam melhorar a saúde mental e emocional; 56% procuram melhorar a autoestima e confiança; e 44% consideram o cuidado com a saúde e bem-estar um facilitador para a vida cotidiana.





"É importante considerar que os efeitos terapêuticos dos alimentos funcionais são anulados quando os hábitos alimentares são desequilibrados. O ideal é que a rotina diária seja harmônica e completa, desde a alimentação saudável e funcional até a prática de exercícios físicos regulares," acrescenta a nutricionista.

Alimentos ricos em compostos funcionais