Alerta para a dengue

Dados do Ministério da Saúde mostram um aumento de 46% nos casos de dengue em todo o Brasil. Segundo o órgão, 160 mil registros da doença foram contabilizados entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023.





O número de casos de dengue vem aumentando expressivamente no Brasil desde o início de 2022. No ano passado, o próprio Ministério da Saúde divulgou que, entre janeiro e abril, mais de 540 mil casos da doença foram notificados. Nesse mesmo período, foram registradas mais de 14 mil internações em todas as regiões do país.

ONDE COMEÇOU

Registrada pela primeira vez em território nacional entre os séculos 19 e 20, a dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o inseto é originário do Egito e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo desde o século XVI.





Em solo brasileiro, o Aedes aegypti já causava transtornos antes da dengue se tornar uma epidemia no país e o primeiro surto ser oficializado. Isso porque o mosquito também é responsável por transportar o vírus causador da febre amarela.





Na década de 1950, o Brasil chegou a erradicar o inseto por conta das medidas preventivas adotadas para conter a febre amarela. Porém, pouco tempo depois, com o relaxamento dessas medidas, o Aedes foi reintroduzido por aqui e, desde então, se alastrou por todas as regiões brasileiras de forma contínua, além de transmitir outras doenças como chikungunya e zika.

EM MINAS

Os casos de dengue aumentaram em Belo Horizonte desde janeiro. Os atendimentos nos centros de saúde da capital cresceram 248% para casos suspeitos de dengue entre 1° de janeiro e 10 de março, em relação ao mesmo período do ano passado.





Além disso, Minas Gerais é o estado com o maior número de casos prováveis de dengue, em 2023, de acordo com o Ministério da Saúde. O Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mostra que 35.678 casos foram confirmados em 2023 e 52 mortes estão em investigação sob suspeita de dengue. Já de febre chikungunya, foram registrados 32.572 casos prováveis e 9.306 foram confirmados. Até o momento, foram confirmadas duas mortes da doença e 13 óbitos estão em investigação.





Uma das formas mais eficazes de prevenir doenças transmitidas pelo Aedes aegypti – dengue, zika e chikungunya – é evitar o acúmulo de água parada em pneus, garrafas, vasos de plantas e outros recipientes, onde ocorre a proliferação do mosquito. Algumas recomendações são: tampar tonéis de água, manter calhas limpas, deixar garrafas com a boca virada para baixo, limpar e encher os pratos dos vasos de plantas com areia, manter lixeiras tampadas, ralos limpos e instalar telas nas janelas. As doenças têm alguns sintomas semelhantes, como febre alta, dores pelo corpo e mal-estar.

RANKING

Minas Gerais é o estado com o maior número de casos prováveis de dengue, em 2023, de acordo com o Ministério da Saúde. O Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mostra que até a última terça-feira (21), Minas registrou 105.439 casos prováveis de dengue este ano.





Em 17 de fevereiro, a Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decretou situação de emergência em saúde pública em função de um surto de dengue, chikungunya e zika. Já em 22 do mesmo mês, a Prefeitura de Ribeirão Vermelho, no Sul de Minas, decretou situação de Emergência na Saúde, após 27 casos de dengue serem confirmados na cidade.





Dois dias depois, foi a vez da Prefeitura de Passos, no Sul de Minas, decretar situação de emergência por causa do aumento do número de casos de dengue. A cidade já confirmou duas mortes em decorrência da forma mais grave da doença. (Com agências)





Proteja-se





Veja o que você pode fazer para contribuir e proteger a sua saúde e a de toda a sua família:





>> Utilize repelente e cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possível, pois elas que ajudam a identificar o inseto com maior facilidade.

Quando possível, cubra a maior parte do corpo com roupas claras, pois elas ajudam a identificar o inseto com maior facilidade.





>> Coloque telas em janelas e portas e, se tiver, use mosquiteiros.

O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Por isso, é importante reforçar a atenção neste período, mantendo também o cuidado à noite.





>> Tampe caixas d’água, piscinas, ralos, vasos sanitários, pneus, garrafas e outros tipos de reservatórios.

O Aedes aegypti coloca seus ovos em água limpa, seja ela potável ou não. Por isso, é importante redobrar a atenção aos locais com água parada.





>> Deixe as lixeiras bem tampadas.

Dessa forma, você evita que seu lixo obstrua valas, valetas, margens de córregos e riachos e, consequentemente, acumule água.





>> Colocar areia nos pratos de plantas.

O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. Você pode: eliminar esse prato, lavá-lo regularmente ou colocar areia –que ajuda a conservar a umidade e, ao mesmo tempo, evita que o local se torne um criadouro de mosquitos.





>> Tome a vacina contra a dengue.

O imunizante da dengue ajuda muito na prevenção da doença. A vacina contra a dengue é feita com vírus atenuados e está disponível no mercado no formato tetravalente, ou seja, protege contra os quatro sorotipos de dengue existentes. Além disso, ela tem a estrutura do vírus vacinal da febre amarela, ou seja: dá mais estabilidade e segurança.





>> Limpe as calhas.

Se você mora em casa essa é uma ótima maneira de se livrar do mosquito. Aquela água de chuviscos ou que não secou direito, desde a última chuva, é um ótimo criadouro do mosquito. Por isso, limpar as calhas com frequência ajuda muito. No inverno e em temporadas de chuva, higienizar as calhas 1 vez por semana é o mais indicado.





>> Limpe com sabão a bandeja externa da geladeira.

Se a sua geladeira ainda possui a bandeja externa, saiba que é um ótimo local para o mosquito da dengue proliferar. Por isso, não esqueça de sempre limpar com água e sabão.





>> Limpe sempre as vasilhas dos bichos de estimação.

Se você tem animais de estimação como cães e gatos, vale lavar diariamente a vasilha de água deles. Às vezes, a gente só completa com mais água, certo? Mas, em época de surto de dengue e até para a saúde dos animais, o indicado é lavar sempre que for trocar ou completar a água.





>> Limpe a bandeja coletora de água do ar-condicionado.

Não esqueça de aplicar essa limpeza semanalmente. A bandeja coletora do ar-condicionado é perfeita para a criação do mosquito da dengue.





>> Cubra bem a cisterna.

Não deixe de cobrir a sua cisterna com a maior segurança possível. Assim, além do mosquito da dengue se proliferar em um local de difícil controle, você evita que caiam sujeiras e até animais como sapos e cobras.