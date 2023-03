Conta-gotas

Na hora do banho

A primeira preocupação dos pais com relação ao banho é a temperatura da água, que deve ser morna e variar entre 36,5°C e 37,5°C. A dica é colocar o cotovelo na água para sentir se está muito quente. Use sabonetes neutros, sem perfume, dando preferência aos líquidos e com glicerina. Antes de colocar o bebê na água, certifique-se que o bumbum dele está limpo para que não haja contaminação da água (no caso das meninas, limpe primeiro a vagina antes do bumbum; no caso dos meninos, limpe e manipule a glande sem forçar).





Polivalente

O goji berry é um fruto obtido da planta Lycium barbarum, da família Solanacea, natural da China e de regiões do Himalaia. A Lycium barbarum tem sido utilizada historicamente pela medicina tradicional chinesa como um tratamento para aumentar a vitalidade e a longevidade. Ele pode ser consumido na sua forma natural, desidratado, em sucos, chás ou em cápsulas vendidas como suplemento alimentar. O goji berry é rico em nutrientes, como ferro, cálcio, fósforo, zinco, antioxidantes e vitaminas, principalmente as C, B1, B2 e B6.





Cuidado com enxaguantes bucais

Os antissépticos/enxaguantes bucais não substituem a escovação e o uso do fio dental. Saber o tipo, quantidade e frequência do enxaguante faz toda a diferença.

Eles devem ser usados como complementos na higienização bucal, com escovação dos dentes, da língua e utilização do fio. Dessa forma, com a recomendação ideal do especialista, o enxaguante bucal pode ser usado para prevenir problemas na boca toda. Ele deve ser visto como um medicamento. Precisa de prescrição, orientação de uso e acompanhamento





Xô, estrias!

Algumas partes do corpo da gestante são mais sensíveis que outras, especialmente algumas áreas mais expostas, como o rosto e os braços. Mas o resto do corpo também exige cuidados. Uma das dicas é hidratar bem determinadas áreas para evitar o ressecamento da pele e o surgimento de estrias - embora o fator genético e o estiramento da pele sejam preponderantes nesses casos. Dê destaque para regiões como seios, glúteos, coxas e barriga. O ideal é usar produtos com óleos ou emolientes na composição, como semente de uva, amêndoas e manteiga de karité.





Relação médico-paciente

Devido à própria natureza da doença e ao estigma que seus efeitos carregam, o paciente oncológico exige uma relação mais próxima com a equipe médica. É fundamental que o oncologista estabeleça com o paciente e, em alguns casos, com seus familiares um pacto de confiança. Além da fragilidade mental e/ou física, esse paciente precisa de total atenção assim que toma conhecimento de seu diagnóstico e durante todo o tratamento. Ser tratado com dignidade é metade do caminho para a cura.