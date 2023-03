Descubra os sinais em que o corpo não está consumindo proteína suficiente

A proteína é um macronutriente que pode ser encontrado praticamente em qualquer parte do corpo ou tecido. O frango grelhado é uma fonte de proteína saudável (foto: Wow Phochiangrak por Pixabay )





Nutricionista Juliana Vieira destaca que a proteína ajuda a perder peso, ganhar massa magra e afasta o desejo por alimentos calóricos (foto: Arquivo Pessoal) A nutricionista orienta sobre o consumo ideal de proteína para um adulto: "Devemos seguir a recomendação da RDA (Recommended Dietary Allowance) que é de 0,8g/Kg por dia de proteínas, ou seja, 12 a 15% das necessidades calóricas diárias. Porém, pode variar. Costumo calcular para um atleta até 1,5 g a 2 gr/kd/dia. É preciso levar em conta variáveis como atividade física, estilo de vida e estado de saúde. Um doente renal , por exemplo, necessita de recomendações específicas".

Para sua orientação, Juliana elenca alguns alimentos altamente protéticos e com pouco carboidrato:

Frango grelhado: zero carboidratos

Bife de carne de vaca: zero carboidratos

Atum: zero carboidratos

Salmão: um filé médio tem 0,7g de carboidratos

Queijo brie: uma porção de 30g tem 0,1g de carboidratos

Muçarela: uma porção de 30 gramas tem 0,9g de carboidratos

Amêndoas: sete unidades têm 2g de carboidratos

Ovo: 0,56g de carboidratos

"Lembre-se que os valores indicados acima servem apenas como uma referência e podem variar. A ingestão desses alimentos tem de ser sempre moderada e dietas devem ser orientadas por um nutricionista", avisa Juliana Vieira.

As proteínas são de extrema importância para diversos processos do organismo que vão desde a estrutura das células até a imunidade. Quando você não está consumindo a quantidade ideal por dia, o corpo começa a dar sinais. A nutricionista Juliana Vieira explica que "a falta de proteína no organismo pode causar problemas como fadiga , queda de cabelo, baixa imunidade, perda de massa muscular, doenças frequentes, gases e prisão de ventre, entre outros".