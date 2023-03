conta-gotas

(foto: Anura/Divulgação )



App ‘sabe’ se você vai infartar





Um app com inteligência artificial, o Anura, a partir de uma selfie do usuário, consegue verificar como anda a saúde de uma pessoa, a partir da análise de 30 pontos específicos.O teste é realizado com o usuário posicionando o rosto em um círculo na tela de um tablet, sem se movimentar. A partir daí, são disponibilizados gráficos informando diversos parâmetros de saúde. O Anura foi apresentado durante o MWC 2023 (Mobile World Congress), maior evento detecnologia móvel, realizado em Barcelona. A plataforma foi desenvolvida a partir do TOI - Transdermal Optical Imaging - imagem óptica transdérmica. A partir dela, é possível analisar a circulação de sangue pela pele e extrair informações de acordo com a luz refletida em algumas áreas focais do rosto.

(foto: Ricardo Maia/Divulgação)

Pratique o bem-estar





O autocuidado está para além das telas do smartphone e se tornou um estilo de vida. Para aqueles que se adequaram à essa nova maneira de ver e viver a vida, a boa saúde, prevenção de doenças e melhora no humor estão inclusos no pacote de benefícios de uma boa vivência. Segundo um estudo desenvolvido na Universidade de Bournemouth (2019), comprovou-se que deixar de lado momentos de autocuidado interfere na maneira como lidar com o outro, além da saúde e bem-estar. O ideal é tirar um tempo todos os dias para se cuidar com os seguintes hábitos: ter momentos ao ar livre, fazer atividades ao ar livre, ajudar alguém, meditar, dançar, ouvir músicas, comer frutas e verduras, ter uma vida sexual ativa, leia livros, ria mais, durma bem, pratique caminhada e abrace mais.

(foto: freepik)

Estresse geopático





A terapeuta holística Myriam Filippi define o estresse geopático como uma consequência da perda da conexão com os campos de energia físicos que se conectam com a terra em busca do equilíbrio mental, físico e espiritual. Uma das grandes causas desse estado são as radiações geradas por itens tecnológicos como televisores, smartphones, ondas wi-fi, computadores e outros itens eletrônicos, que interferem nos campos de energia individuais e coletivos. Alguns sintomas muito comuns do estresse geopático são: dores e incômodos no corpo, fadiga crônica, insônia, distúrbios cardiovasculares, dificuldade de concentração e aprendizado, ansiedade etc. A terapeuta recomenda dedicar-se um tempo para desfrutar da natureza e pisar descalço na terra, de três a quatro vezes por semana.

(foto: Pexels)

As causas da gastrite





São vários os tipos de gastrite: aguda, associada diretamente ao uso excessivo de medicamentos; crônica, causada pela bactéria H. Pylori; crônica atrófica, quando a mucosa do estômago é atrofiada; pangastrite, quando a inflamação está em todo o estômago; e a gastrite antral, quando a inflamação está apenas em algumas partes. Alguns sintomas são comuns, como: azia, enjoos, vômitos, dificuldade de digestão, dores de cabeça, perda do apetite, dor de barriga, perda de peso, inchaço abdominal, dor na boca do estômago, gases e fezes escurecidos ou com presença de sangue. Segundo a médica Milena Girão, os fatores que contribuem para o surgimento da gastrite são tabagismo, alcoolismo, infecção por bactéria, doenças autoimunes, uso excessivo de antibióticos e corticoides, envelhecimento e refluxo biliar. No caso de presença de algum dos sintomas, é importante consultar um especialista para o tratamento adequado.

(foto: Susanne Jutzeler/Pixabay)



Cheirar pimenta causa riscos





Uma jovem foi internada na UTI da Santa Casa de Anápolis (GO) depois de cheirar um pote de pimenta que estava na cozinha da casa da sogra. De acordo com os alergistas, casos assim podem acontecer, mas são raros. No caso da pimenta, o componente alergênico é chamado de capsaicina, causadora de alergias, espirros e coceiras, mesmo sem entrar em contato com a pele. Quanto mais alto o nível de capsaicina, maior é a chance de um quadro alérgico aparecer, podendo causar consequências no trato respiratório e até morte.