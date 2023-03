Dermomaquiagem: cuida da pele, mas não é tratamento

Marcas de cosméticos oferecem maquiagens, hidratantes, cremes antienvelhecimento e séruns antimanchas para cuidados com a pele (foto: Nanshy/Pixabay )

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Na onda dos cuidados com a pele, influenciadores criam suas próprias marcas de cosméticos, que oferecem maquiagens, hidratantes, cremes antienvelhecimento, séruns antimanchas, entre outros produtos. Disponibilizam também fórmulas que unem os benefícios de diferentes substâncias nas chamadas dermomaquiagens, que prometem uma pele bonita e saudável. Mas, afinal, elas funcionam?

A pergunta movimentou as redes sociais na última semana com o lançamento da base da influenciadora Virgínia Fonseca. O cosmético promete alta fixação da cor, ação calmante e hidratante, além de "fortalecer a barreira natural da pele", mas sofreu críticas de maquiadores e influenciadores de beleza sob o argumento de que o produto não entrega o que promete.

A dermatologista Paula Schiavon, da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), afirma que maquiagens não têm capacidade de tratar a pele, pois não são medicamentos. "Cosméticos não precisam colocar na bula a concentração dos seus ingredientes. Então, ficamos sem saber se uma base hidratante, por exemplo, contém quantidade suficiente de ativos que promovam hidratação", diz.

Schiavon aponta que apenas medicamentos indicados por dermatologistas podem oferecer tratamento. Dermocosméticos, como maquiagens com substâncias de hidratação ou proteção solar, por exemplo, são apenas auxiliares, diz. Já a rotina de cuidados com a pele, conhecida como skincare, envolve a terapêutica indicada pelo médico e os produtos auxiliares.

Por isso, é importante identificar o tratamento correto antes de recorrer a cosméticos, já que pessoas com doenças de pele, como melasmas, dermatites, acne ou rosácea, podem ter problemas ao tentar curá-las com produtos sem indicação médica."Pouca gente enxerga que espinhas ou manchas são doenças e não é possível tratá-las apenas com maquiagem", afirma a médica.

Associação de medicamentos dermatológicos com dermomaquiagens

A associação de medicamentos dermatológicos com dermomaquiagens, por outro lado, pode funcionar. A dermatologista Fernanda Aguiar, do Hospital Marcelino Champagnat, diz que os produtos são capazes de esconder imperfeições, além de oferecer proteção solar e aumentar a autoestima dos pacientes.

Principalmente naqueles com doenças que causam alterações pigmentares na pele, como melasma ou vitiligo", diz.

Para a dermatologista Valeria Franzon, professora de medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), apesar destes cosméticos não substituírem os medicamentos, "afinal, são maquiagem", eles trazem um benefício a mais, "o que é interessante".

No entanto, é importante entender qual o cosmético indicado para o seu tipo de pele, salienta a professora. Mesmo produtos com com substâncias consideradas boas podem provocar irritação, diz. "Você paga caro, pode ser de excelente qualidade, mas não é indicado para sua pele. É preciso ter indicação médica sempre", enfatiza ela.

Entre os compostos para controlar a oleosidade e clarear a pele estão a nicotinamida e niacinamida. Já para acalmar a pele, é indicada a aloe vera. Quem busca hidratação deve procurar pelo ácido hialurônico e pela alantoína. Contra o envelhecimento, o retinol.

A esteta cosmetóloga Cristiane Berton, da Universidade Tuiuti do Paraná, reforça que a rotina de cuidados com a pele é essencial para todos os tipos de pele, pois ela sempre deve estar preparada para receber qualquer maquiagem.

Produtos aprovados pela Anvisa

Os especialistas recomendam que os usuários verifiquem se o produto tem aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), chequem o prazo de validade e escolham cosméticos indicados para seu tipo de pele.

