conta-gotas

(foto: Altrum/Divulgação)

Prêmio internacional



Com o objetivo de encontrar soluções para desafios em diversas áreas, a 6ª edição do prêmio Fundación MAPFRE recebeu 347 projetos da Espanha, Alemanha, Brasil, Chile, Guatemala e Estados Unidos. Na categoria Saúde e tecnologia digital (e-health), a finalista brasileira é a catarinense Altrum, que torna cirurgias complexas mais seguras e acessíveis por meio de dispositivos cirúrgicos desenvolvidos para cada paciente, utilizando a manufatura aditiva (impressão 3D). A primeira solução criada foi a reconstrução craniana para pacientes que sofreram algum acidente ou problema oncológico. Atualmente, as pessoas esperam anos por uma cirurgia, dado o alto custo de uma prótese craniana.

(foto: pixabay)

Transtorno opositor

desafiador infantil



“O transtorno opositor desafiador, também conhecido como TOD, é caracterizado pela dificuldade de controlar impulsos e recusa em obedecer a solicitações ou regras impostas pelos adultos, o que costuma gerar humor irritadiço e, até mesmo, comportamentos vingativos”, explica Filipe Colombini, psicólogo e orientador parental. É muito comum crianças agirem às vezes com rebeldia por ainda estar aprendendo a lidar com as próprias emoções, mas é preciso separar simples “birras” de situações mais intensas. “O tratamento ideal para o transtorno é combinar apoio psicológico para criança e pais, além da orientação e treinamento parental, o que vai auxiliar os adultos a lidarem melhor com a questão”, diz o especialista.

(foto: Pixabay)

Rinite alérgica no verão?



A rinite alérgica é uma das alergias mais comuns que atingem as vias respiratórias e é desencadeada pela exposição a substâncias alérgenas, como poeira, ácaro, pelo de animais ou, ainda, pelo ressecamento das mucosas, causado pela baixa umidade do ar. É uma condição bastante comum no verão e, com o calor, alguns sintomas, como dor de cabeça, congestão nasal e coriza, podem se tornar mais intensos. O tratamento contra a rinite alérgica pode ser feito com uso de medicação durante as crises; controle ambiental para diminuir o contato com substâncias que causam a alergia; controle com medicação tópica nasal, imunoterapia (vacina) e medicina herbalista. É preciso que o tratamento seja acompanhado por um médico, pois a rinite alérgica, quando não tratada corretamente, pode trazer complicações.

(foto: Nature Friend/Pixabay)

Depois dos 50



Ao fazer 50 anos, é natural que você comece a refletir sobre sua saúde e bem-estar. No entanto, não há necessidade de temer essa nova fase da vida. Com algumas mudanças simples no estilo de vida, você pode melhorar sua saúde e bem-estar geral e desfrutar de uma vida saudável e feliz na sua meia-idade. Hábitos como exercitar-se regularmente, cuidar da saúde mental, manter uma dieta saudável e equilibrada, e ser mais frequente nas consultas médicas são alternativas para quem quer começar a focar na saúde, mesmo depois dos 50 anos. Cada pessoa é única, portanto, é importante que cada um adapte essas dicas ao estilo de vida e necessidades pessoais.

(foto: Lenin Estrada/Unsplash)

Leitura é saúde mental



Uma pesquisa da Universidade de Sussex, na Inglaterra, revelou que seis minutos diários de leitura aliviam o estresse e as tensões. Ler melhora o funcionamento do cérebro, desenvolve o senso crítico, estimula a imaginação, amplia o conhecimento, enriquece o vocabulário e a escrita. Tornar a leitura um hábito também faz com que a receptividade à linguagem aumente no cérebro – o que facilita na hora de aprender um idioma novo, por exemplo. Segundo uma pesquisa da Universidade Emory, dos EUA, ler afeta nosso cérebro como se realmente tivéssemos vivenciado os eventos sobre o qual estamos lendo. A redução do funcionamento do cérebro, na velhice, pode ser minimizada em cerca de 30% se a pessoa mantiver hábitos de leitura, além de proteger contra doenças como o Alzheimer.