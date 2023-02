conta-gotas

(foto: bvsms.saude.gov.br/divulgação)

Fevereiro Laranja



A leucemia é o câncer mais frequente na população com até 20 anos, mas também acomete idosos. A campanha Fevereiro Laranja tem o objetivo de aumentar as chances de cura da doença por meio da conscientização sobre o diagnóstico e tratamento precoce. A hematologista Hatsumi Iwamoto alerta para os principais sintomas, como aumento dos gânglios linfáticos, febre, perda de peso e dor nas articulações. Fadiga, dor de cabeça, falta de ar, sangramentos e manchas roxas na pele também podem surgir. Iwamoto enfatiza que hábitos saudáveis auxiliam no combate à doença. É essencial buscar um especialista para identificar a doença com antecedência e iniciar o tratamento correto.

(foto: Michal Jarmoluk/Pixabay)

Hiperidrose infantil



O excesso de transpiração é conhecido como hiperidrose e acomete cerca de 5% das crianças no Brasil. Segundo o pediatra Clodoaldo Abreu, do Hospital São Francisco, de Brasília, a transpiração excessiva pode levar desconforto para as crianças devido ao odor, atrapalhar o manuseio de objetos, afetar na escrita devido às mãos escorregadias e causar mal-estar. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso de desodorantes em crianças a partir dos 12 anos é permitido. São indicados aqueles na forma de creme ou roll on, sem fragrância. É importante manter a criança em acompanhamento clínico com o pediatra de rotina e o endocrinopediatra.

(foto: Katyandgeorge/Pixabay)

Proibição de pomada modeladora



Desde o início deste ano, ao todo, 12 empresas tiveram suspensas as vendas de seus produtos com efeito de pomada modeladora. A suspensão foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devido aos relatos de danos oculares em diversas escalas. Em 6 de janeiro, a agência determinou a suspensão da venda, fabricação e propaganda de pomadas modeladoras para trançar cabelos, recolhendo todos os lotes de diversas marcas presentes no mercado.

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Benefícios da pitaia



A pitaia faz parte do grupo de frutas com grandes quantidades de fibras, que auxiliam nos movimentos intestinais. Além disso, ela tem alto teor de água, o que ajuda na absorção de nutrientes e na hidratação. Sua composição é extremamente rica em vitamina C e antioxidantes. A fruta também é uma forte aliada para o controle da diabetes, estabilizando as variações glicêmicas; para a redução do colesterol, inibindo a absorção de gorduras pelo intestino; e para a saúde cardiovascular, ajustando a pressão arterial e auxiliando na prevenção de doenças cardíacas.

(foto: Freepik)

Placenta prévia, condição rara



Diagnosticada em apenas 2% das gestantes, de acordo com um estudo realizado pela Royal College Obstetricians & Gynaecologists, a placenta prévia ou baixa ocorre pelo crescimento e posicionamento irregular da placenta, que pode cobrir parcial ou totalmente o colo do útero. Embora não seja comum, pode ser facilmente identificada por meio da ultrassonografia durante o pré-natal. Entre os sintomas estão: sangramento vaginal intenso, nascimento prematuro do bebê e surgimento da placenta acreta (placenta permanece colada no útero, mesmo após o parto). Entre os fatores de risco estão a multiparidade, gestações múltiplas, idade materna avançada, cirurgias uterinas e tabagismo. A melhor forma de prevenir o surgimento da placenta prévia é manter hábitos saudáveis.