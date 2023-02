Movimente-se: faça exercícios para aproveitar a folia

Pensando em como os foliões andam durante todos esses dias, é fundamental se preocupar com alongamentos antes, durante e depois da folia (foto: pixabay)

Uma das épocas mais aguardadas do ano chegou e a capital mineira espera, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para esta semana, que se prolonga até a quarta-feira de cinzas, cerca de 5 milhões de pessoas, em uma grande festa que já começou e contará com mais de 470 blocos de rua, além de desfiles de escolas de samba, blocos caricatos e muitos shows.



Para aproveitar esses dias de folia, o Estado de Minas conversou com alguns especialistas sobre dicas de como cuidar da saúde, mantendo a pele e o corpo protegidos. De acordo com o ortopedista Daniel Oliveira, pensando em como os foliões andam durante todos esses dias, é fundamental se preocupar com alongamentos antes, durante e depois da folia.



“É uma semana em que deixamos de lado a academia e a prática de atividades físicas rotineiras, mas esquecemos que as longas caminhadas também exigem do nosso corpo como um todo.” O profissional ressalta que os membros inferiores são os que mais têm chances de sofrer algum tipo de lesão, por isso a importância em escolher um tênis fechado, mas que permita a transpiração, confortável e com amortecimento, como os usados em caminhadas e corridas. Assim, além de evitar lesões causadas por objetos cortantes, o folião tem menos chances de torções e pisadas em falso. “Evite o uso de calçados abertos, como chinelos e sandálias, para não ter o dissabor de um corte nos pés interromper sua diversão.”

Daniel Oliveira, ortopedista: 'Tênis fechado é o ideal' (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Com relação ao peso de mochilas e bolsas térmicas, usadas, muitas vezes, em apenas um dos ombros, é fundamental dar atenção a algumas dicas para evitar incômodos. “Bolsas térmicas em carrinhos com rodinhas e mochilas levadas nas costas de forma correta são as melhores opções. Vale lembrar que nelas são levados itens pesados, tais como bebidas, gelo e alimentos. É inviável carregá-las por muito tempo. O ideal é encontrar suportes que possam ser puxados com as mãos, sempre na altura do quadril. E, é claro, fazendo pausas de tempos em tempos e revezamento entre a mão direita e a esquerda. Se tiver em turma, melhor ainda! Peça para os amigos ajudarem na missão.”

Ao chegar em casa, apesar das altas temperaturas, Daniel fala sobre a importância em investir em banhos com água morna que podem trazer uma sensação de relaxamento, melhorando a qualidade do sono, trazendo alívio à fadiga muscular e à tensão corporal.

Em caso de dores e incômodos, o ideal, antes de se automedicar, é procurar ajuda médica em hospitais e pronto- atendimentos.



ALIMENTAÇÃO Quando o assunto é alimentação, um dos grandes erros em relação ao carnaval e épocas de festas é achar que os exageros de um dia devem ser compensados por restrição alimentar no outro. Segundo Evelin Murta, nutricionista comportamental da Soloh Clínica de Nutrição, o álcool e a gordura por si só são extremamente danosos à mucosa do estômago e do intestino, causando irritação e, em casos de exagero, até mesmo inflamação.



“O fígado tem um trabalho aumentado para metabolizar o álcool e pode deixar passar partes do etanol (álcool das bebidas alcoólicas) para o cérebro, que fica com suas funções cognitivas e de atenção prejudicadas. Nesse contexto, os órgãos vão precisar muito de nutrientes curativos. Então, o ideal é comer bem e muito melhor do que o normal no dia seguinte. Essa deve ser a regra.”

A água, de acordo com a especialista, limpa os rins, que ajudam o fígado a se limpar. Por isso, é importante começar o dia bebendo mais água do que o habitual, acrescente pelo menos mais 750ml. “Além disso, deve-se beber água entre os drinques para urinar mais. Assim, evitará a intoxicação.”



Evelin explica que o consumo moderado de proteínas animais, folhas verdes e alimentos repletos de vitaminas e minerais é muito melhor para as vias de desintoxicação do fígado que qualquer suco ou dieta detox. “Para ajudar o fígado, vale apostar nos chás amargos antes de ir para o bloco, como boldo- do-chile, carqueja e chá verde verdadeiro. E para comer durante a folia, uma boa dica são as gorduras boas, que vão evitar danos ao fígado no momento da bebida.

Prefira sempre castanhas saudáveis, como nozes e castanhas-do-pará, em vez de castanha-de-caju frita e amendoim."



PELE Como no carnaval as pessoas costumam ficar muito tempo expostas ao sol em locais abertos, com roupas mais curtas ou cavadas e ainda usando fantasias e enfeites, que predispõem ao surgimento de dermatites, se pensarmos na saúde da pele, essa combinação pode ser explosiva.

De acordo com Lucas Miranda, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os danos solares não ocorrem apenas quando o tempo está aberto e quente. Em dias nublados ou chuvosos, a radiação também penetra na pele.



“O cuidado com a proteção solar deve ser ainda maior, lembrando que é importante aplicar em todas as áreas que ficarão expostas (sem roupa), como braços, pernas, rosto, mãos, reaplicando abundantemente a cada três horas. Também vale investir em protetores de barreira, que são tão importantes quanto o protetor solar em momentos de lazer ao ar livre, como chapéus, sombrinhas ou roupas com fator de proteção solar.”



Com relação às fantasias e enfeites, o dermatologista fala sobre o risco de dermatites, que podem causar coceira, vermelhidão ou até queimaduras, dependendo do produto utilizado e do nível de sensibilidade da pele. “É importante ter atenção ao material das fantasias e, mais ainda, com tintas, glitters e quaisquer produtos que venham a ser diretamente aplicados na pele.

Algumas pessoas usam produtos colantes inapropriados para essa finalidade, por exemplo. Para evitar esse tipo de transtorno, procure se informar com seu dermatologista sobre a segurança dos produtos que pretende utilizar no carnaval e não deixe de ler os rótulos. Um produto que pode ser utilizado na pele terá essa informação explícita”, recomenda.