conta-gotas

Alimentação

do paciente renal



Não basta beber água! Consumir alimentos sólidos que têm água em sua composição auxilia na prevenção de pedras nos rins e outras complicações renais. É recomendado o consumo equilibrado de alimentos com valores percentuais de umidade para não exceder o volume diário estabelecido, como gelatinas, sopas, sorvetes e alimentos líquidos.

Consumo de energia



A Cemig alerta para o aumento do consumo de energia devido às altas temperaturas constantes nesta época do ano. Existem alguns hábitos que se inclusos no dia a dia auxiliam na economia de energia, como substituir o ar-condicionado por outros aparelhos de baixa voltagem, substituir geladeiras por modelos mais eficientes e se atentar para o tempo dos equipamentos ligados na tomada.

Alivie a cólica do bebê



É comum bebês sentirem cólicas até as primeiras 12 semanas de vida. Porém, muitas mães buscam alternativas nesse período para o alívio da dor. Simeticona, bolsa térmica de sementes, massagens, posicionar o bebê de barriga para baixo e medicamentos para cólica à base de camomila, óleo de amêndoa e Aloe succotrina são algumas alternativas para diminuir o desconforto causado por cólicas e gases. É importante realizar o acompanhamento com o pediatra, principalmente se as dores perdurarem por mais de 12 semanas.

Pé diabético



Mesmo com acompanhamento médico e controle da diabetes, os pés não devem ser deixados de lado na hora do tratamento. Criar bons hábitos de cuidados com os pés e ir frequentemente ao podólogo é de grande importância para que não ocorram complicações futuras. Recomenda-se observar sinais de pequenas feridas, machucados, cuidando com a pedicure, e não compartilhar objetos pessoais, como alicates e cortadores de unha.

Não beije o “sapo” o carnaval



Apesar de não existirem “doenças de carnaval”, muitas patologias aparecem nesta época, devido à transmissão pelo beijo. De acordo com o infectologista da Unifesp Paulo Olzon, quando se está infectado, a saliva armazena numerosa quantidade de vírus, transmitidos após o contato com a saliva de outra pessoa. Entre as doenças estão a mononucleose, herpes, citomegalovírus, candidíase e COVID-19. O carnaval em Belo Horizonte prevê a participação de cerca de 5 milhões de foliões, segundo a Belotur.