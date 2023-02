Celulite infecciosa: a doença que causou internação de Rafael Cardoso

(foto: Reprodução/Instagram)

Na terça-feira (14/2), o ator da TV Globo Rafael Cardoso deu entrada em uma unidade de Saúde do Rio de Janeiro para tratar um caso de celulite infecciosa e muitos fãs se preocuparam com a saúde do artista.Nesta quarta (15/2), foi confirmado que o ator seguirá internado por sete dias para dar seguimento ao tratamento, uma vez que tem um problema congênito no coração, tendo inclusive feito uma cirurgia em 2021 para colocar um desfibrilador, e pode correr o risco de desenvolver endocardite - doença que provoca inflamação na membrana que reveste a parede interna do coração e as válvulas cardíacas. Por isso, a equipe do hospital achou melhor que o ator fique internado.Diferente da celulite comum, que ocorre por fora da pele não causa problema de saúde, a celulite infecciosa é quando uma bactéria entra por dentro da pele. Para entender a doença, oconversou com infectologista André Bon, do Hospital Brasília, para explicar ao certo o que é a celulite infecciosa, quais os riscos pode ter e que tipo de prevenção pode ser feita para impedir casos da doença.Então, a celulite é uma infecção da pele, da derme, do tecido subcutâneo, que geralmente causa uma vermelhidão local de limites pouco precisos, além de dor, calor local, geralmente unilateral. Ela é mais frequentemente observada em membros inferiores, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo.Na imensa maioria das vezes ela é causada pela entrada de alguma bactéria no tecido subcutâneo. Então se o paciente tem qualquer quebra da continuidade da pele seja por alguma ferida ou por alguma mordida de mosquito, por exemplo, as bactérias podem entrar por ali e acabam causando uma infecção do tecido.A doença tem sim cura e é uma doença infecciosa relativamente simples de ser tratada. Ela pode ser tratada com antibióticos por via oral e sempre que houver suspeita de uma celulite infecciosa, a pessoa precisa procurar atendimento médico.A imensa maioria das vezes são infecções simples e a gente consegue tratar com um antibiótico, por via oral, mas algumas formas podem ser um pouco mais graves e necessitam de internação para tratamento venoso por conta ou de acometimento muito extenso ou de repercussão sistêmica, que eventualmente pode até evoluir para sepse.É infrequente que a doença deixe sequelas e na imensa maioria das vezes o que pode acontecer é alguma mudança da coloração da pele de maneira mais persistente, mas ela geralmente é uma doença que regride totalmente.A principal forma de se evitar esse tipo de infecção é sempre que tiver algum machucado, alguma ferida na pele tomar o cuidado com higienização, com água e sabão. Vale ressaltar que uma das causas de infecção da pele, que pode ser uma porta de entrada, são as lesões entre os dedos causados por fungos ou intertrigo, então sempre depois do banho enxugar bem entre os dedos pode também reduzir o risco de desenvolver uma celulite.O infectologista ressalta ainda que quando perceber na pele alguma ferida ou algo nesse sentido é sempre importante higienizar bem o local com água e sabão. "É preciso tomar cuidado com essa porta de entrada", afirma.