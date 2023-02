Andropausa: saiba dos sinais e a indicação da reposição hormonal masculina

Segundo o médico especialista em implantes hormonais Hugo Gatto, a andropausa pode ser tão desconfortável quanto a menopausa, pois os dois casos são ocasionados pela baixa de hormônios que o corpo humano necessita para viver com qualidade. Principais sintomas da andropausa

Disfunção erétil

Aumento da gordura corporal

Redução da fertilidade

Diminuição dos pelos corporais

Inchaço dos mamilos

Perda de massa óssea e muscular

Redução ou perda de libido

Dificuldade de memorização e concentração

Perda de força

Cansaço

Tristeza ou depressão em alguns casos

Hugo Gatto explica que, durante a andropausa, ocorre a diminuição da produção de testosterona, hormônio essencial para o comportamento sexual, mas que também cumpre outras importantes funções no organismo: "A testosterona está diretamente ligada a atividades metabólicas importantíssimas, como a produção de células do sangue, na medula óssea, na formação dos ossos, no metabolismo de lipídios e carboidratos e na função hepática, além da estreita relação nas alterações físicas e psíquicas dos homens associadas ao envelhecimento".





Reposição hormonal

A reposição hormonal é um dos principais tratamentos para a andropausa. A terapia é indicada para todos os homens que apresentam os sintomas da condição e que não tenham contraindicação para o uso. No entanto, antes de recorrer à terapia, o paciente precisa comprovar a queda na taxa de hormônios e fazer uma análise com um especialista.









O médico destaca que a reposição é avaliada de acordo com sintomas e sinais clínicos relatados pelo indivíduo e seus exames bioquímicos, como os níveis de testosterona e outros hormônios no sangue. Quando ministrada com acompanhamento de profissionais, a reposição hormonal masculina traz diversos benefícios, como a perda de peso, melhora da libido, aumento da densidade óssea e da massa muscular.





Hugo Gatto afirma que a terapia de reposição hormonal pode ter efeito colateral, mas uma prescrição correta tende a diminuir o surgimento de problemas: “Para um bom tratamento, sem efeitos adversos ou com os menores possíveis, as doses devem ser totalmente individualizadas e caminhar de acordo com a necessidade do paciente”, pontua o médico.