conta-gotas

Bom para a memória

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil. Com isso, de acordo com o médico Charles Schwambach, pós-graduado em homeopatia, pessoas que costumam tomar duas a quatro xícaras da bebida por dia têm algumas vantagens proporcionadas pela bebida: além de melhorar a memória, refletindo, também, em doenças como Alzheimer, o café ajuda a manter a forma, eliminando gorduras acumuladas; a manter a juventude, protegendo a pele dos radicais livres que causam o envelhecimento; a combater a prisão de ventre; e ainda a minimizar as chances de infarto, se consumido moderadamente.

Desidratação

O verão é a época mais quente do ano e com ele as pessoas buscam mais exposição à luz solar com viagens e exercícios ao ar livre. É necessário atenção, já que essa exposição causa a perda de nutrientes, levando à desidratação, ou seja, perde-se mais líquido do que se ingere. Vale destacar que a sede é o principal sintoma da falta de água no organismo, mas com ela outros sintomas mais graves também se manifestam, como pele e boca secas, dores de cabeça, vertigens, sonolência e fraqueza. Já em casos mais graves podem se manifestar convulsões, queda da pressão, falência dos órgãos e até a morte. Hidrate-se!

O excesso de

vitamina D

O excesso de vitamina D no organismo é uma condição chamada de hipervitaminose e comumente se dá pela ingestão excessiva de suplementos. De acordo com o médico Roberto Franco do Amaral, a razão pela qual é gerada a hipervitaminose é o acúmulo de cálcio no sangue, causando náuseas, vômitos, micção frequente e fraquezas. Já em casos mais graves, os sintomas podem progredir para problemas renais, pedras de cálcio, insuficiência renal e dores ósseas.

Frutas cítricas e sol não combinam

Você sabia o quanto é perigoso manusear frutas cítricas ao sol? Não somente o limão, mas outros frutos como abacaxi, laranja e tangerina. Elas contém uma substância chamada psoraleno, que potencializa a radiação dos raios solares na pele, causando graves queimaduras. De acordo com a dermatologista Daniela Alvarenga, o nome dessa reação é fitofotodermatite, mas há certos cuidados para evitar que isso aconteça, principalmente no verão: lavar as áreas de contato com a fruta com água e sabão, utilizar protetor solar, hidratar a pele, aplicar compressas frias e, em casos mais graves, buscar ajuda médica.

Melhore a qualidade

de vida do seu gato

Tutores de pets buscam sempre o melhor para seu felino, e os gatos são animais que podem atingir até os 20 anos, se tiverem hábitos saudáveis. Porém, quando o bichano envelhece, a rotina muda e os cuidados do tutor também. Embora as mudanças sejam naturalmente gradativas ao longo dos anos, é bom se atentar às seguintes ponderações com relação aos gatos mais velhos: cuide da dieta, aumente o acesso do seu pet à água, atente-se aos possíveis sinais de dor, cuide da saúde bucal, estimule a mente com exercícios diários recomendados para o seu gato e lembre-se: não economize nas consultas ao veterinário.