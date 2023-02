Anime: Os perigos dos desenhos animados japoneses para o cérebro

Segundo o neurocientista, a maioria dos animes não traz nenhum tipo de conhecimento além de estímulos à violência (foto: Riki32/Pixabay ) Os animes são os desenhos animados japoneses mais tradicionais e famosos mundialmente, em especial pelo público jovem, no entanto, assistir recorrentemente os animes pode causar prejuízos ao cérebro.





Conforme Fabiano Abreu, "outra característica marcante dos animes é a falta de expressões faciais dos personagens, o que, principalmente para as crianças, dificulta o desenvolvimento da cognição com base nas expressões, o que é fundamental para interpretar emoções e sentimentos de outras pessoas no seu convívio” Alerta.

Para Fabiano Abreu, neurocientista, a falta de expressões faciais dos personagens nos animes dificulta o desenvolvimento da cognição com base nas expressões, principalmente para as crianças (foto: Arquivo Pessoal)



Segundo resultados de um estudo feito por um grupo de pesquisadores das universidades de São Francisco e Califórnia e publicado pela revista científica JAMA Psychiatry Journal, quanto mais as pessoas assistem televisão, piores são seus resultados em testes de inteligência, no entanto, apesar de alarmantes, de acordo com o Fabiano de Abreu, os impactos dos animes são superiores ao da televisão em geral.

“A televisão em excesso durante a infância prejudica o desenvolvimento de importantes funções cerebrais, no caso dos animes, esses impactos são dobrados pelo claro apela emotivo de tramas bastante fortes e de cunho sexual para crianças, trilhas sonoras, efeitos visuais, pobreza de vocabulário e atitudes dos personagens que estimulam a violência e solidão, contribuem para isso”, alerta o neurocientista.