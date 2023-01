Momento de reflexão

Em "Não apresse o rio (ele corre sozinho)", Barry Stevens faz um relato sobre Fritz Perls (acima), a Gestalt-terapia, o zen-budismo, a filosofia de J. Krishnamurti e as práticas religiosas dos indígenas americanos (foto: Reprodução de internet/www.officinaemozionale.it)



O livro "Não apresse o rio (ele corre sozinho)" é uma reflexão sobre a técnica de Barry Stevens, baseada na consciência corporal, uma das principais referências no tema. A obra é o primeiro título da coleção Clássicos da Gestalt-terapia, idealizada para contemplar as origens do movimento que pretendia ir além da psicanálise e do behaviorismo.

As publicações recebem a revisão técnica de Ênio Brito Pinto, psicanalista que se dedicou a melhorar as traduções, conforme a evolução da abordagem e do vocabulário para a aplicação no Brasil.

Considerada uma obra clássica por milhares de pessoas de dentro e de fora da comunidade gestáltica, o livro é um relato em primeira pessoa das percepções e reflexões de Barry Stevens sobre Fritz Perls, a Gestalt-terapia, o zen-budismo, a filosofia de J. Krishnamurti e as práticas religiosas dos indígenas americanos.

No diário autobiográfico, a autora reflete sobre o período de três meses em que trabalhou com Perls no Instituto de Gestalt do Canadá e discute como essas outras filosofias se integram à Gestalt-terapia, aprimorando-a.

“Trata-se de livros que não se voltam apenas para os profissionais da área da psicologia e das ciências afins, mas, dada a sua riqueza e clareza, destinam-se também às pessoas que desejam ampliar o autoconhecimento e sua percepção e compreensão do ser humano”, afirma Ênio Brito Pinto.

De acordo com os especialistas, a obra ensina os leitores a ficar atentos ao momento presente e no que está ocorrendo agora, desligando o botão da “ansiedade”, que muitas vezes remete ao que ainda não aconteceu, ao que ainda não faz parte da realidade.





AUTORA Barry Stevens (1902-1985) foi gestalt-terapeuta e escritora. Ela desenvolveu uma forma própria de psicoterapia corporal baseada na consciência dos processos corporais. Admirada pelos defensores da contracultura, sempre recusou o rótulo de estrela. Além de ter trabalhado com Fritz Perls e Carl Rogers, tinha entre seus amigos Bertrand Russell e Aldous Huxley. Perls a descreveu como “uma terapeuta nata”.

“Não apresse o rio

(ele corre sozinho)”

Barry Stevens

Editora: Summus Editorial

Preço: R$ 89,90 (E-book: R$ 53,90)

Páginas: 272

Site: www.gruposummus.com.br