conta-gotas

Água e saúde bucal





Para cuidar da saúde bucal durante o verão, Leticia Rigo, consultora da GUM, marca especialista em produtos odontológicos, recomenda o consumo de água. A água, além de cumprir vários papéis importantes no funcionamento do organismo como um todo, também é uma ótima aliada para a saúde bucal. “É importante ingerir de dois a três litros por dia para hidratar a cavidade oral e corporal, auxiliando na produção de saliva, que, por sua vez, tem uma ação fundamental para controle de alterações de pH”, explica.

Aumento de mortes

por dengue no Brasil









Após dois anos de redução, o número de mortes pela dengue voltou a subir no Brasil. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG), até 20 de dezembrode 2022, Minas registrou 90.713 casos notificados de dengue. Desse total, 69.768 casos foram confirmados para a doença, uma alta de 340% em relação ao mesmo período de 2021, além de 63 mortes confirmadas. Segundo a infectologista Andréa Maria de Assis Cabral, da Fundação São Francisco Xavier, é importante eliminar os criatórios do mosquito e, assim, evitar que ele se prolifere, especialmente nessa época do ano, quando o clima e o ambiente são ideais para sua reprodução.

O sono do bebê





Seu bebê está esfregando os olhos, puxando a orelha ou está mais agitado do que normalmente? É que durante as primeiras seis a oito semanas, é raro que o bebê consiga ficar acordado por mais de duas horas por vez. O ideal é não esperar muito tempo para colocá-lo na cama, justamente porque ele pode vir a ficar muito cansado e, posteriormente, ter dificuldades para pegar no sono. Portanto, não perca tempo. Se você observar os sinais citados acima ou uma certa sonolência, tente colocá-lo para dormir imediatamente.

Vegetarianos e veganos





De acordo com dados do Ibope, o Brasil tem mais de 30 milhões de vegetarianos (2018), representando um crescimento de 75% em relação a 2012, além de mais 7 milhões adeptos do veganismo. A Ingredion, que atua no mercado mundial de soluções em ingredientes, apontou que 90% dos brasileiros estão dispostos a se alimentar com derivados de plantas e vegetais, mas, segundo estudo realizado pela MindMiners, empresa de tecnologia especializada em pesquisa digital, 46% dos entrevistados disseram ter dificuldades para encontrar alimentos próprios e 65% gostariam que os preços fossem mais acessíveis.

Propriedades da Lichia





Com origem na China e popular no Brasil, a lichia é composta por nutrientes como fenólicos, antocianinas, flavonoides e minerais como potássio, fósforo, magnésio, além de vitamina C, e tem concentração de antioxidantes que auxiliam no combate à oleosidade, diabetes e protege contra doenças cardiovasculares. A fruta pode ser facilmente encontrada em supermercados ou em casas de produtos naturais, nas formas in natura, enlatados, chás e sucos. Segundo Fabiana Freire, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista (Uninassau), a lichia tem propriedades que ajudam a prevenir doenças no fígado, cardiovasculares, controle da glicemia, combate à obesidade, além da melhora da aparência da pele.