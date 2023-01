Você sabe a diferença entre mosquito e pernilongo?

(foto: Luis ROBAYO/AFP)

Muitas pessoas confundem os dois, mas há muitas diferenças. O mosquito da dengue (foto) e o pernilongo são de famílias diferentes. O primeiro é o Aedes aegypti e o segundo é o Culex quinquefasciatus. As cores também não são as mesmas: o Aedes tem o corpo preto com listras brancas e o pernilongo tem uma coloração marrom. O primeiro mede de 5 a 7 milímetros e o segundo, de 3 a 4mm. O voo do pernilongo geralmente é mais lento e ruidoso e o do mosquito é mais veloz e silencioso. Os pernilongos atacam mais após às 18h e o Aedes aegypti das 9h às 13h. E por fim, a picada do pernilongo geralmente deixa um “calombo” avermelhado; já o mosquito da dengue não deixa marcas e nem coça. Muitas pessoas confundem os dois, mas há muitas diferenças. O mosquito da dengue (foto) e o pernilongo são de famílias diferentes. O primeiro é o Aedes aegypti e o segundo é o Culex quinquefasciatus. As cores também não são as mesmas: o Aedes tem o corpo preto com listras brancas e o pernilongo tem uma coloração marrom. O primeiro mede de 5 a 7 milímetros e o segundo, de 3 a 4mm. O voo do pernilongo geralmente é mais lento e ruidoso e o do mosquito é mais veloz e silencioso. Os pernilongos atacam mais após às 18h e o Aedes aegypti das 9h às 13h. E por fim, a picada do pernilongo geralmente deixa um “calombo” avermelhado; já o mosquito da dengue não deixa marcas e nem coça.



(foto: Freepick/Divulgação)



Principais exames do recém-nascido

O bebê fica nove meses no aconchego do útero da mãe. Ao sair da barriga, podemos dizer que ele entra em outro mundo e fica exposto a micróbios e bactérias até então desconhecidos. Por isso, ele precisa realizar uma série de exames. São eles: teste do pezinho (foto); teste do olhinho; teste da orelhinha; tipo sanguíneo; teste do coraçãozinho e teste do quadril. O objetivo é identificar alterações que indiquem a presença de doenças genéticas ou metabólicas.



(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 1/9/18)



Pais e vacinação dos filhos

Os pais têm a opção de vacinar, ou não, seus filhos? Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), quando os imunizantes forem recomendados pelas autoridades sanitárias do país, os responsáveis por crianças e adolescentes não podem sobrepor suas ideologias a respeito das vacinas ao bem-estar e ao direito garantido pela Constituição de os pequenos ficarem protegidos. Iberê de Castro Dias, juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, afirma que o estado e os pais têm a obrigação legal de garantir que os menores sejam vacinados. No caso de pais separados, quando houver divergência sobre o uso de algum imunizante, o caminho é buscar uma mediação judicial para solucionar a questão.



(foto: Maria Tereza Correia/EM - 16/9/13)



Queridinha de atletas

A batata doce é um dos alimentos queridinhos dos atletas e de quem pratica atividade física e deseja ganhar massa muscular. Nutritiva, ela ajuda na melhora da visão, faz bem para a saúde intestinal, fortalece o sistema imunológico, controla a glicemia e a pressão arterial. A raiz pode ser consumida cozida, como massa de escondidinho, de empada, de coxinha fit, de nhoque, ou, ainda, refogada, assada ou em forma de purê. As dicas são de Fabiana Freire, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista (Uninassau).



(foto: Pexels/Reprodução)







Detoxificar o organismo

Chás, Kombucha (foto) e temperos naturais são ótimos para a saúde, pois possuem diversas propriedades medicinais, lembra o nutrólogo Ronan Araujo. A cavalinha, por exemplo, é diurética e ajuda a reduzir a inflamação; já a carqueja é digestiva e o gengibre é conhecido pelo seu poder de acelerar o metabolismo. Os temperos também são uma ótima opção para quem busca um “boost” na saúde. A cúrcuma, aliada às outras especiarias, é uma potente arma contra o câncer; o alecrim tem propriedades antibacterianas e antifúngicas; já o orégano é um ótimo antioxidante.