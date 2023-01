conta-gotas

(foto: Marek Bernat/Freeimages)



Vacina contra

câncer de pele





Duas empresas farmacêuticas anunciaram resultados da fase 2 de testes de uma vacina contra o câncer de pele, aliada à imunoterapia, que demonstrou uma redução de 44% no risco de recidiva da doença ou morte em pacientes com melanoma de estágios III ou IV. O imunizante utiliza a mesma tecnologia da vacina contra a COVID-19. “O anúncio é muito promissor e abre novas possibilidades para o tratamento, não apenas do câncer de pele, mas também de outros tipos da doença”, comemora o oncologista Ramon Andrade de Mello, professor da disciplina de oncologia clínica do doutorado em medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove), em São Paulo.

(foto: pixabay)

Salpicão de legumes





Agora que o ano se inicia e findadas as festas de fim de ano, pessoas com diabetes precisam evitar alimentos que aumentam a glicemia, ou seja, o açúcar no sangue. “É necessário passar longe dos carboidratos. Ainda assim, existem opções que ajudam a regular a glicose. Algumas dicas do que poder feito é o salpicão de legumes, peito de chester ao molho de laranja, salada de frutas e o arroz integral, que pode ser com passas, castanhas e amêndoas”, explica Fabiana Freire, coordenadora do curso de nutrição do Uninassau – Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista.

(foto: Andreas Lischka/Pixabay)

Verão e os riscos para a saúde ocular





O verão começou no fim de dezembro e cobre o Brasil de radiação ultravioleta extrema. Um estudo que acaba de ser publicado na BioMedical Engineering revela que o filtro ultravioleta (UV) dos óculos tem, em média, validade de dois anos e nem todos trocam os óculos de sol periodicamente. A troca, explica o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido Burnier, depende do tempo que uma pessoa passa exposta ao sol. “A única forma de não expor a saúde dos olhos a riscos, nem jogar dinheiro fora, é levar os óculos de sol a cada dois anos a uma ótica que tenha laboratório para analisar as lentes”, ensina. Uma pesquisa realizada com 620 pacientes do hospital mostra que mais da metade dos brasileiros ignora o risco de expor os olhos ao sol. Só 45% das pessoas usam óculos nas atividades externas durante o ano todo.

(foto: Psdgraphics.com/Reprodução)

Aids: prevenção

desde jovem





Cerca de 1,5 milhão de pessoas no mundo foram infectadas pelo vírus HIV em 2021, causador da Aids, de acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids). Ao todo, foram por volta de 38,4 milhões de pessoas que viviam com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), sendo que 75% delas têm acesso a algum tratamento para a doença. Anna Claudia Turdo, infectologista na Rede de Hospitais São Camilo, de São Paulo, comenta que a conscientização das pessoas, especialmente dos jovens, é essencial para a diminuição de casos da doença. A especialista ressalta que, por mais que atualmente o tratamento para o HIV possibilite que o vírus fique indetectável – trazendo uma qualidade de vida melhor para o portador –, é preciso que os jovens continuem atentos à prevenção.

(foto: ellen cristie/em/d.a press)

Conjuntivite neonatal





Inflamação provocada por micro-organismos nas córneas e na membrana que recobre os olhos, a conjuntivite neonatal pode ser causada pela entrada de sangue ou de outros líquidos nos olhos do bebê durante o parto. Entre os sintomas estão sensibilidade à luz, olhos vermelhos e irritados, acúmulo de secreção e coceira. O tratamento é feito a partir de limpeza local e compressas. Em alguns casos, o pediatra prescreve alguns medicamentos.