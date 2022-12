(foto: Freepik/poringdown)







E depois de se esbaldar, comer e beber além da conta, quem é que não fica tentado a usar a matemática nessas horas, não é mesmo? De acordo com a nutricionista Patrícia Alves Soares Lara, muitas pessoas pensam: “Se minha necessidade de energia é de X calorias e eu comi 2x no encontro, então amanhã eu comerei 1/2x para balancear. É só fazer jejum que vai dar certo”. Entretanto, a especialista deixa claro que esse tipo de pensamento é completamente equivocado.

A regra é cuidar da alimentação diariamente, fornecendo calorias ao corpo por meio dos “nutrientes maravilhosos”, como frutas, verduras, cereais integrais e carnes magras. “Então, você apresenta para seu organismo uma conta cheia de calorias fornecidas por gorduras, carboidratos brancos e álcool, sem falar na falta de fibras, e quer que ele pague esta conta sem receber nenhum nutriente benéfico no dia seguinte? Isso está extremamente errado”, explica.

A nutricionista esclarece que o álcool e a gordura são bastante danosos à mucosa do estômago e do intestino, causando irritação e, em casos de exagero, até inflamação. “O fígado tem um trabalho aumentado para metabolizar o álcool e pode deixar passar partes do etanol para o cérebro, que fica com suas funções cognitivas e de atenção prejudicadas. Seu corpo vai precisar muito de nutrientes curativos. Por isso, coma bem no dia seguinte, coma muito melhor do que o normal”, comenta.

Mas este comer melhor significa comer mais? De jeito nenhum, segundo Patrícia. Comer melhor significa apenas comer com a máxima qualidade. Pensando nisso, as reco- mendações da nutricionista são:

- Sucos com frutas ricas em antioxidantes e água são uma regra: melancia, melão e frutas vermelhas são excelentes. Aproveite e acrescente o gérmen de trigo nesse suco como fonte de fibras e de vitaminas de complexo B, exatamente o que o fígado e o cérebro vão precisar para se recuperar;

- Almoce de forma leve e simples: peixes, legumes cozidos, e no lugar de arroz e feijão opte por acrescentar a lentilha com cebola e arroz integral, uma receita árabe que traz a cebola como anti-inflamatório e a riqueza das vitaminas do complexo B da lentilha. Essa receita leva temperos árabes como cominho e canela, excelentes anti- oxidantes;

- As diversas frutas brasileiras estão aí para nos ajudar: a água de coco batida com a polpa do coco é excelente para a mucosa do estômago. Vale a pena beber 1 litro;

- Nada de produtos industria- lizados no dia seguinte: escolha carboidratos naturais, como pamo- nha, cuscuz de milho e batata-doce. À noite, aposte em um bowl de frutas com aveia e granola sem açúcar, ou uma leve sopa de moranga com frango desfiado. Seu intestino vai agradecer e seu fígado também.





LIMPEZA PÓS-GUERRA “E se você quer a limpeza no modo ‘pós-guerra’, vale utilizar os chás de boldo-do-chile, carqueja e losna, por exemplo. Sim, o amargo sempre será amigo do fígado”, afirma a profissional.

Outro conselho de Patrícia é beber bastante água, porque ela limpa os rins, que, por sua vez, ajudam o fígado a se limpar também. “Comece o dia bebendo mais água do que o habitual, acrescente pelo menos mais 750ml. Lembre-se de intercalar a bebida alcoólica com água. Você vai precisar se levantar várias vezes para urinar, mas fique tranquila, está tudo dentro do plano. Urinar é melhor do que intoxicar; afinal, você terá mais eventos nesta temporada.”

Além disso, se for ingerir bebida alcoólica, coma algo entre as doses. As boas gorduras evitam os danos ao fígado. “É preciso ressaltar que estamos falando das boas gorduras, como o azeite. Se puder, use o molho pesto com queijos magros, castanhas saudáveis, como nozes e castanha

-do-pará, no lugar da castanha-de-caju frita e do amendoim, se o encontro for em casa.”

“Fora de casa, opte por alimentos cozidos. Muitos lugares oferecem azeitonas, picles de legumes, queijos magros como opções de petiscos. Entretanto, se não for possível: água, água e mais água”, completa.





SALADA A nutricionista Renata Paz Nery, de 40 anos, conta que está cada ano mais seletiva com a alimentação, porém cada vez mais feliz. “Eu passo o réveillon na casa de amigos ou de parentes, e sempre fico encarregada de levar uma salada. É a forma que encontrei de garantir que eu vou ter o que comer de acordo com a minha mentalidade alimentar.”

“Eu não como mais carne vermelha, então procuro carnes brancas e uma salada com muitas folhas verde-escuras. Tem 12 anos que trabalho nessa área e venho construindo minha relação com a comida de maneira diferente. Essa mudan- ça não vai acontecer da noite para o dia, e não existe momento certo para começar”, declara. Como diz Renata, a comida não pode ser apenas uma fonte de prazer. É preciso entender que ela é uma forma de prevenir doenças e nutrir todas as células.”

Para quem busca seguir um caminho parecido com o de Renata no réveillon, uma ótima opção citada pela nutricionista é enco- mendar cestas orgânicas de peque- nos produtores, já que não têm agrotóxicos ou conservantes. “Outra coisa que me ajudou foi escolher opções que não me dei- xassem com mal-estar no dia se- guinte. É possível aproveitar sem ir com tanta sede ao pote.”

Para manter a saúde e se permitir aproveitar, também é possível apostar em pequenos truques que fazem muita diferença, como co- mer antes um prato de salada para depois ir para a maionese, a farofa e as carnes. “Nas sobremesas, eu aposto nas frutas. Claro que tudo vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, se você tem a glicose um pouco alterada, tente sal- picar canela na sobremesa para di- minuir um pouco a absorção dessa glicose”, esclarece Renata.





