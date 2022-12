conta-gotas

(foto: SBD/Divulgação)



Câncer de pele





Com o mote “Não espere até sentir na pele”, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) lançou a campanha anual de prevenção ao câncer de pele: o Dezembro Laranja. Nesta edição, o foco são os trabalhadores urbanos e rurais que estão diariamente expostos aos raios solares em virtude de sua profissão e em horários de lazer. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no triênio 2023-2025 serão registrados, por ano, 9 mil novos casos de câncer de pele melanoma e mais de 220 mil casos de câncer de pele não melanoma. A SBD reforça várias formas possíveis de fotoproteção, como o uso de filtros solares e de barreiras físicas, como bonés, chapéus e óculos. Informações: https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/.

(foto: Secretaria Municipal de Saúde/Divulgação)





Telessaúde no Brasil





A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1.998/2020, que define e regulamenta a prática da telessaúde no país. A aprovação legal da telessaúde garantirá o acesso a atendimento médico, inclusive especializado, aos usuários do sistema de saúde que se encontram em regiões que não têm cobertura satisfatória de saúde. De acordo com Caio Soares, presidente da Saúde Digital Brasil, a lei trará segurança jurídica aos profissionais, empresas, sistema público, gestores muni- cipais, e demais atores envolvidos na prestação de serviços de saúde. O projeto de lei segue agora para sanção presidencial.

(foto: píxabay)

Suplementação

de vitamina D





As professoras de nutrição Tatiana Império de Freitas e Thais de Oliveira Mendes Kanashiro, da Universidade Cruzeiro do Sul, reforçam a importância da vitamina D. Elas explicam que o calciferol é uma substância lipossolúvel, precursora de hormônios e essencial para o crescimento e desenvolvimento normal. “Além disso, é importante na formação dos dentes e ossos”, lembram. “Para minimizar os efeitos da falta da vitamina, é importante a reposição. Peixes gordurosos de água fria e profunda, como atum, salmão, sardinha, cavala em conserva, gema de ovo e também leites, queijos e iogurtes apresentam alto teor de vitamina D em sua composição.”

(foto: píxabay)

Talher para pessoas

com doença de Parkinson





O estudante Davi Mogrovejo, como resultado do TCC de engenharia elétrica do Centro Universitário de Brasília (Ceub), desenvolveu um talher que busca contribuir com a mobilidade de pessoas acometidas com a doença de Parkinson. O aparelho de baixo custo impede que o alimento caia durante o tremor nas mãos do paciente, permitindo que a comida se mantenha no talher mesmo no evento de inclinação. O talher autorregulador foi confeccionado com servomotores, microcontroladores e peças fabricadas utilizando impressão 3D. Na prática, o talher permitiu que pacientes com estágios iniciais e intermediários de Parkinson pudessem se alimentar de forma independente, mesmo com tremor nas mãos. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos têm a doença.

(foto: Divulgação)

Inovação e saúde





A Drogaria Araujo, em parceria com a Take Blip, empresa de soluções inteligentes de comunicação, lançou um canal oficial de atendimento via WhatsApp. A solução permite navegação pelo catálogo para a escolha de produtos, com o pagamento sendo realizado fora do aplicativo. Os pedidos efetuados serão entregues em apenas 90 minutos após a confirmação da compra. A novidade, que foi desenvolvida em apenas dois meses, foi possível após resolução que autoriza que farmácias e drogarias usem a API do WhatsApp no Brasil. Informações: https://wa.link/t1wcsn.