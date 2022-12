conta-gotas

(foto: Divulgação)



Arte sobre tipo raro de psoríase





O artista plástico Pedro Varela resolveu retratar, em suas obras, um tipo raro de psoríase. Numa parceria da Boehringer Ingelheim e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele organizou uma exposição com telas em aquarela a partir de relatos de pacientes. A campanha “PPG é rara e única” é um movimento de conscientização sobre essa doença de pele não contagiosa, que pode durar dias ou mesmo semanas. É comum que, além das pústulas, o paciente tenha febre alta, dores intensas, entre outros sintomas como vermelhidão na pele, ardor, fraqueza muscular e náusea.

Consulta pública

sobre diabetes





Além de manter bons hábitos, como ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos com frequência, é possí- vel retardar a evolução do diabetes com o tratamento correto. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) abriu consulta pública (CP) que visa ampliar o tratamento com nova classe de antidiabéticos a pacientes com diabetes mellitus tipo 2 no SUS, o Sistema Único de Saúde. Qualquer cidadão pode contribuir com a sua opinião sobre o acesso ao medicamento até 26 de dezembro. Informações: https://www.gov.br/participamaisbrasil/, clicando em consultas públicas e, em seguida, diabete melito.

Ansiedade infantil





O diagnóstico da ansiedade infantil é complexo e requer a análise de diversas percepções comportamentais. Recomenda-se que ele seja feito por equipes multidisciplinares com profissionais da saúde, psiquiatras e psicólogos. Em alguns casos, o tratamento da ansiedade infantil deve ser feito com medicação e acompanhamento de terapia. Em outros, o tratamento pode ser colocado em prática com ações educacionais. Segundo Silvana Lemos e Nuria Barbosa, coordenadoras da pós-graduação em psicopedagogia e educação infantil do Senac EAD, os psicopedagogos exercem papel importante na formação e capacitação dos educadores e gestores da escola, a fim de promover um trabalho transformador entre as partes envolvidas.

Motivação

para crianças





Estabelecer prêmios por bom comportamento ou pela realização de tarefas é uma boa forma de motivar as crianças. “Recompensar não significa chantagem, por isso, oferecer um presente para mostrar que você valoriza o esforço do seu filho pode ser bastante válido”, afirma o psicólogo parental Filipe Colombini, CEO da Equipe AT. “Apenas deve-se tomar cuidado para evitar os reforçadores livres, ou seja, agrados e gratificações de forma indiscriminada.”

Quando usar hidratante no bebê?





Alguns pediatras indicam o uso de cremes hidratantes em bebês a partir dos primeiros meses. Outros são mais cautelosos e preferem esperar até os seis meses de vida ou até que os pais percebam sinais de ressecamento da pele ou o surgimento de dermatites. O mais indicado é que a hidratação ocorra após o banho, porque tanto o sabonete quanto a água quente podem provocar ressecamento da pele do bebê ou da criança. Caso seja necessário, o hidratante deve ser aplicado mais duas ou três vezes ao longo do dia.